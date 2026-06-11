Tension dans le camp argentin : un rapport médical perturbe les plans de Scaloni avant le match contre l’Algérie

À l’approche du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 pour le tenant du titre, Lionel Scaloni doit à nouveau faire face au problème qui le hante depuis des mois : les blessures musculaires. Cette fois, le coup est tombé à un moment délicat, touchant un joueur expérimenté qui s’apprêtait à disputer sa troisième Coupe du monde.

Selon le journal argentin « Ole », l’arrière gauche Nicolás Tagliafico souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche. Le joueur a passé des examens médicaux et a été écarté des séances d’entraînement collectif.

Sa présence pour le match d’ouverture face à l’Algérie, mardi 16 juin, est donc incertaine, l’édimé étant qualifié de « modéré ». Une situation délicate pour Scaloni, qui ne dispose d’aucun autre arrière gauche de métier dans sa liste finale de 26 joueurs.

Le staff médical, déjà vigilant concernant l’état de forme de Lionel Messi, Emiliano Martínez et Cristian Romero, doit désormais surveiller de près le défenseur.

Selon TyC Sports, le joueur ne devrait pas manquer la totalité de la compétition, mais sa présence pour l’entrée en matière reste incertaine.

En cas d’absence confirmée, Scaloni dispose de deux plans de secours : Facundo Medina, défenseur central de Lens, part favori pour le poste de titulaire, d’autant plus après le forfait de Nicolás Capaldo. Valentin Barco, milieu gauche buteur contre l’Islande, constitue l’autre option tactique.

L’Argentine entame la défense de son titre par trois matchs de groupe : contre l’Algérie le 16 juin, l’Autriche le 22 juin et la Jordanie le 27 juin. Autant de rendez-vous pour lesquels Scaloni aura besoin d’un arrière gauche à 100 % de ses capacités.