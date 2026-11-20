Comment regarder Tenerife-Majorque avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 15 21 nov. 2026 - 15:00 Heliodoro Rodriguez Lopez

Tenerife reçoit Majorque à l’Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, à Santa Cruz de Tenerife, pour un match de deuxième division espagnole qui intervient dans un contexte particulièrement douloureux pour le club local.

Le club de Tenerife pleure toujours la mort de l’attaquant Jesus de Miguel, décédé le 3 novembre après une collision avec le gardien du FC Andorra, Jesus Owono, lors d’un match de deuxième division disputé dans ce même stade. Le monde du football espagnol s’est mobilisé autour du club, et Tenerife a renoué avec la victoire le week-end dernier en battant Ceuta 2-0 lors de son premier match depuis le drame.

L’équipe d’Alvaro Cervera occupe la 13e place du classement et peine à faire preuve de régularité. Ses trois matches nuls lors de ses cinq dernières sorties en championnat en témoignent, même si la victoire contre Ceuta a montré que le groupe pouvait transformer sa peine en résultats.

Majorque arrive à la septième place sous la direction de Luis Garcia et figure parmi les équipes les plus régulières de la division. Sa récente victoire contre Alcoyano en Coupe du Roi, ajoutée à un succès 2-1 en championnat face à Cadiz plus tôt ce mois-ci, témoigne des réelles ambitions de montée de son effectif.

Les visiteurs ont fait match nul 3-3 contre Cordoba lors de leur dernière sortie en championnat, un résultat qui a révélé à la fois leurs qualités offensives et leur tendance à encaisser des buts. Garcia voudra que son équipe se montre plus solide défensivement à l’extérieur.

Ce match oppose deux clubs qui abordent le week-end dans des états d’esprit contrastés. Tenerife porte le poids des événements récents ; Majorque, les attentes liées à sa place dans la première moitié du classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre Tenerife-Majorque.

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