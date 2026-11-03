Tenerife confirme le décès tragique de l’attaquant Jesus de Miguel, 30 ans, au lendemain d’un choc à la poitrine avec le gardien d’Andorre

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Le CD Tenerife, club espagnol de deuxième division, a confirmé le décès tragique de son attaquant Jesus de Miguel, âgé de 30 ans, après un choc sur le terrain lors du match de lundi contre le FC Andorra. Il est décédé à l’hôpital mardi matin après avoir subi un arrêt cardiaque dans les dernières minutes de la rencontre, qui a été interrompue.

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Un terrible choc entraîne l’arrêt définitif du match

Miguel disputait un ballon libre au milieu de terrain en fin de match à l’Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez lorsqu’il a reçu un violent coup à la poitrine de la part du gardien adverse Jesus Owono. Les secours sont immédiatement entrés sur la pelouse pour intuber l’attaquant, avant de l’évacuer sur une civière et de pratiquer une réanimation cardiopulmonaire pendant son transfert à l’hôpital, après près de 20 minutes d’arrêt cardiaque. Alors que le score était de 2-2, le match a été définitivement arrêté à la 108e minute.

Le club des îles Canaries publie un communiqué

Après son évacuation en ambulance vers l’Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria, à Santa Cruz, le club a d’abord indiqué dans un communiqué qu’il était « stable, malgré la gravité de son état » au service de soins intensifs.

Cependant, le club des îles Canaries a ensuite publié dans la nuit un nouveau message sur X, confirmant que « l’état de santé de Jesus de Miguel s’est aggravé sur le plan neurologique » alors qu’il était sous surveillance.

Confirmant la mort de l’attaquant tôt mardi matin, heure des îles Canaries, Tenerife a écrit dans un communiqué publié sur X : « Anéanti par le chagrin, la gorge nouée et incrédule à l’idée que cela puisse être vrai, le CD Tenerife a le profond regret d’annoncer le décès tragique de Jesus de Miguel Alameda, survenu le mardi 3 novembre 2026 à 8 h. »

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La famille, bouleversée, demande le plus grand respect de sa vie privée

Après avoir commencé sa carrière professionnelle avec Leganes B en 2015, l’attaquant a joué pour huit autres clubs espagnols avant de rejoindre Tenerife l’an dernier. Présentant ses condoléances aux proches du joueur dans la suite de son communiqué sur X, le club a ajouté : « Aucun mot ne peut apporter de réconfort ; absolument rien ne peut apaiser cette profonde douleur. Nous sommes aux côtés de sa famille dévastée, de ses proches et de toute la communauté tinerfenista, qui pleure aujourd’hui cette perte cruelle.

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« La famille de Jesus de Miguel tient à remercier chacun pour tous les messages de soutien reçus, tout en demandant sincèrement le plus grand respect de sa vie privée en ces moments terribles.

« Repose en paix. »

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Le football espagnol en deuil

La mort du joueur de 30 ans a plongé toute la communauté du football espagnol dans le deuil, tandis que les hommages affluent de tout le pays. Les joueurs, le staff technique et les supporters de Tenerife traversent désormais une période de profond chagrin après la perte de leur coéquipier. Les responsables de la ligue devraient travailler en étroite concertation avec le club des îles Canaries au sujet des prochains matches et des hommages officiels prévus dans les jours à venir.