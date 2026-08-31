Ten Hag rend les supporters fous de joie avec une « top affaire » totalement inattendue

Younes Taha reste, contre toute attente, un joueur du FC Twente. L’attaquant et milieu de terrain de 23 ans a renégocié son contrat et l’a prolongé jusqu’à la mi-2029, avec une option pour une saison supplémentaire. Cela met un terme remarqué à un été durant lequel Taha semblait clairement se diriger vers la sortie.

Le FC Utrecht, entre autres, a été associé à Taha et il y avait aussi un intérêt concret venu de la Bundesliga allemande. Le directeur technique Erik ten Hag a toutefois réussi à convaincre le gaucher et son management de rester plus longtemps à De Grolsch Veste. Le FC Twente a officialisé la prolongation de contrat lundi après-midi.

Le revirement est frappant, car l’avenir de Taha est longtemps resté incertain. Après son prêt réussi au FC Groningen, il semblait à nouveau avoir peu de perspectives de temps de jeu cette saison à son poste de prédilection. Twente avait même retiré une précédente offre de contrat. En peu de temps, la situation a toutefois complètement changé.

Lors du déplacement européen face à Qarabag, Taha a eu sa chance comme milieu offensif et il l’a saisie à deux mains. Il a délivré la passe avant la passe sur le but du 1-2 de Max Bruns et a lui-même inscrit le 1-4 en prolongation. Quelques jours plus tard, il a de nouveau marqué en numéro dix contre Cambuur.

Après ce match, il est apparu qu’un club de Bundesliga était passé à l’action concrètement, mais Ten Hag ne voulait pas laisser partir Taha aussi facilement. Le directeur technique a de nouveau discuté avec le joueur et son management, après quoi les deux parties se sont entendues sur un engagement de longue durée.

« Je me sens très bien au FC Twente. La période de prêt, la saison dernière au FC Groningen, m’a fait énormément de bien. J’ai disputé beaucoup de matches, a réagi Taha via les canaux du club. Cela vous fait progresser. Je suis devenu là-bas un joueur plus mature, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. »

Taha se projette avec confiance. « Maintenant, je veux franchir une nouvelle étape. C’est possible avec ce nouveau contrat. J’attends avec beaucoup d’impatience les prochaines saisons à De Grolsch Veste avec ce formidable public. » La saison dernière, il a signé six buts et dix passes décisives en 33 matches avec le FC Groningen.

Ten Hag est lui aussi satisfait de l’issue. « Ces dernières semaines, j’ai eu beaucoup de contacts avec Younes et son management. Nous avons toujours eu l’intention de prolonger le contrat de Younes, parce que nous estimons qu’il n’en a pas encore fini ici. Nous savons quel potentiel Younes possède ; cela s’est encore confirmé lors des derniers matches. C’est bien que ce nouveau contrat soit désormais là. Nous sommes convaincus que Younes peut continuer à grandir ici et qu’il va nous aider à concrétiser nos ambitions. »

Du côté des supporters du FC Twente, la réaction à cette prolongation de contrat surprise est enthousiaste. Sur Twente Insite , plusieurs supporters parlent d’une « magnifique nouvelle » et expriment leur appréciation aussi bien envers Taha qu’envers Ten Hag, tandis que plusieurs fans indiquent ne plus s’attendre à ce que le milieu de terrain reste.