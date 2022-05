Ten Hag : "Dur de ne pas voir Manchester United en Ligue des Champions"

Erik ten Hag admet qu'il est déçu que Manchester United ne se soit pas qualifié pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Ten Hag va prendre les destinées de Manchester United après avoir mené l'Ajax à un nouveau titre de champion des Pays-Bas et donc à la qualification pour la Ligue des champions. Et devoir faire sans cette compétition reine pour sa première année à Old Trafford est un vrai supplice à ses yeux.

Ten Hag : « Une compétition qui va me manquer »

Le Néerlandais a déclaré à la presse anglaise : "C’est douloureux pour United, mais aussi pour moi. C'est une compétition qui va me manquer incroyablement. Mais le fait de travailler en Premier League compense largement."

Après avoir loupé le train pour la C1, United risque de ne même pas prendre part à la Ligue Europa. Talonnés par West Ham, les Red Devils doivent à tout prix se défaire de Crystal Palace pour accéder à la C3.

C’est la troisième fois en sept ans que Manchester United manque d’accéder à la plus belle des épreuves. Cela commence à faire trop d’échecs pour une écurie de ce standing. A Ten Hag de redonner un visage compétitif à cette formation.