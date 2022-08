Ten Hag après le succès contre Southampton : "Telle doit être la norme pour MU"

Erik Ten Hag, le manager de Manchester United, était très satisfait après le succès récolté par son équipe à Southampton (0-1).

Man United s'est imposé ce samedi sur le terrain de Southampton grâce à un but de Bruno Fernandes en seconde période. Un deuxième succès cette semaine après celui obtenu contre Liverpool lundi dernier (2-1).

A la suite de cette semaine parfaite, Erik Ten Hag, l’entraineur, a fait part de son immense satisfaction : "Je pense que les joueurs ont tiré quelques leçons de Brentford. Nous étions plus compacts sur les longs ballons. Bien sûr, nous étions plutôt chanceux. Le but que nous avons marqué, nous aurions pu en marquer d'autres. On espère avoir plus de contrôle dans les 30 dernières minutes du match".

« C’est comme ça que je veux qu’on joue »

« Avant la mi-temps, nous avions déjà la meilleure occasion du match. J'étais satisfait, a poursuivi le coach néerlandais. Au début du match, nous aurions pu en créer davantage. C'est le début de la saison, c'est difficile. Il faut se battre et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons donc été récompensés ».

L’ex-coach de l’Ajax a aussi aimé la façon dont son équipe s’est comportée malgré quelques évènements contraires. "C'était une fin de match fantastique. Je suis vraiment heureux pour Bruno [Fernandes]. Mais je pense que c'est ce que nous avons fait de mieux. Nous avons gardé le contrôle juste après la mi-temps. Nous avons bougé et nous nous sommes créés trois bonnes occasions juste après la mi-temps et c'est comme ça que je veux que nous jouions".

Tout en distribuant les bons points à ses troupes, Ten Hag a indiqué qu’il y a encore matière de faire mieux. "Je pense qu'il y a encore de la place pour l'amélioration, pour plus de maitrise, mais nous ne sommes pas si loin de notre but. Nous pouvons nous améliorer, c'est clair".

Il a ensuite conclu en lâchant : "Il faut que ce soit la norme pour Manchester United. Il faut que ce soit normal, mais il faut aussi fêter chaque victoire parce qu'il faut se battre pour cela. Nous avons appris de notre leçon à Brentford. Il y a de la place pour l'amélioration mais il y avait aussi du très bon football. La dernière demi-heure était une survie et là, je pense que nous pouvons faire mieux".