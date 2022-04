Temps de jeu famélique, salaires impayés : l'incroyable galère de Mitroglou à l'Aris Salonique

En janvier 2021, Kostas Mitroglou était libéré de son contrat par l'Olympique de Marseille. L'attaquant grec, recruté à prix d'or au Benfica en 2017 (15 millions d'euros) ne s'est jamais imposé sur la Canebière et a même été prêté lors de ses deux dernières saisons au club (à Galatasaray puis au PSV Eindhoven).

Après avoir quitté la France et la Ligue 1, Kostas Mitroglou est retourné dans son pays, s'engageant en faveur de l'Aris Salonique. L'international grec espérait relancer sa carrière mais il a enchaîné les galères…

Recruté par l'entraîneur Akis Mantzios, ce dernier pensait réussir son pari de ressusciter « Mitrogoal ». Après six mois mitigé (9 matches et 2 buts en championnat), la relation entre les deux hommes s'est détériorée comme l'explique le journal grec Sportime.

S'entraînant en marge du groupe depuis l'été dernier, Mitroglou (34 ans) n'a ainsi joué aucun match en championnat cette saison, se contentant d'une apparition en Ligue Europa Conférence (le 22 septembre 2021 contre Astana) puis d'une autre, en Coupe de Grèce, le 10 février 2022.

Mantzios a d'ailleurs été viré quatre jours après ce match de Coupe et a été remplacé par German Burgos. Ce dernier a réintégré Mitroglou aux entraînements collectifs mais ne l'a pas encore fait jouer, estimant qu'il est à court de forme.

Avec seulement onze apparitions, toutes compétitions confondues, pour seulement 265 minutes de jeu, Sportime révèle que chaque minute de Mitroglou sur le terrain a coûté 3500 euros à son club !

Un malheur n'arrivant jamais seul, Kostas Mitroglou n'était même plus payé par son club ces derniers mois et a porté plainte contre de dernier. Le média grec Sport24 explique que le joueur réclamait environ 620 000 euros de salaires impayés et qu'au final, un accord à l'amiable a été trouvé entre les deux parties.

Le club s'est engagé à lui versé l'argent en 10 ou 12 fois, jusqu'en septembre 2023. Sport24 précise que si l'Aris Salonique, n'honore pas sa promesse, tout retard de versement sera sanctionné d'un retrait de trois points en championnat.