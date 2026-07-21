La star française du Bayern Munich, Michael Olise, 24 ans, fait face à une crise personnelle inattendue à son retour des États-Unis : une Allemande d'origine marocaine a révélé l'existence d'une fillette de 20 mois qu'il aurait eue avec elle, dans un contexte de litige juridique portant sur la pension alimentaire et la pleine reconnaissance de l'enfant.

Le quotidien allemand « Bild » a publié en une le témoignage de Fatima Zonbrecher, 34 ans, résidant à Düsseldorf, qui a affirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec le joueur il y a quatre ans, lorsqu'il évoluait au club anglais de Crystal Palace. Cette relation aurait duré deux ans avant qu'elle ne découvre sa grossesse, deux semaines après leur séparation.

Le test de paternité, réalisé à Munich, a établi qu'Olise est bien le père de la petite Aliya Nour. Zonbrecher a toutefois accusé le joueur de refuser de voir sa fille et de verser une pension adaptée, soulignant que ses avocats avaient d'abord proposé seulement 836 euros par mois, avant de porter la somme à 2 000 euros, sans qu'elle ait reçu le moindre versement effectif depuis deux ans.

Zonbrecher a déclaré au journal : « Cela me fait mal de voir sa dureté envers son enfant. Il ne me parle pas directement, mais envoie ses avocats, qui lui ont conseillé de ne pas voir la fillette. L'un d'eux m'a même suggéré de lui acheter des vêtements d'occasion. »

De son côté, l'équipe juridique d'Olise a démenti ces accusations, affirmant que le joueur a proposé son aide dès le début et reste ouvert à un arrangement à l'amiable. Elle a révélé que Zonbrecher avait réclamé une pension mensuelle de 60 000 euros devant les tribunaux français, en vain, tandis qu'Olise a proposé de verser un montant supérieur au plafond légal autorisé en Allemagne.

Ce scandale intervient à un moment délicat pour le milieu offensif, qui a été l'auteur du plus grand nombre de passes décisives lors de la Coupe du monde 2026, alors que son nom circule avec insistance dans les couloirs du Real Madrid, qui cherche à le recruter pour qu'il rejoigne son ami Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Cette révélation publique constitue ainsi un coup dur pour un joueur connu pour son attachement à la vie privée.