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real madrid(C)Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Témoin des grandes victoires du Real et de sa chute douloureuse : révélation de l'arbitre du match face à Leipzig

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Ligue des Champions
Espagne
Allemagne

Le match aura lieu mercredi

L'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a annoncé la désignation de l'arbitre roumain Istvan Kovacs pour diriger la rencontre entre le Real Madrid et Leipzig, prévue au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions, tandis que le Polonais Tomasz Kwiatkowski sera en charge de l'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR.

Le journal espagnol Mundo Deportivo rapporte que Kovacs, âgé de 42 ans, appartient à la catégorie d'élite des arbitres de l'UEFA et détient le badge international depuis 2010. Il s'agira du premier match qu'il dirigera dans la phase de ligue de la Ligue des champions lors de la saison en cours.

Ce match revêt une importance particulière pour l'arbitre roumain, puisqu'il s'agira de la sixième rencontre qu'il dirige pour le Real Madrid dans les compétitions européennes, après que ses précédents matches avec le club merengue ont vu 3 victoires et 2 défaites.

La dernière défaite du Real Madrid sous la direction de Kovacs a été concédée face à Liverpool, lorsque le club espagnol s'est incliné sur le score d'un but à zéro à Anfield, lors de la phase de ligue de la saison dernière.

Quant à la première défaite, elle est survenue face à Manchester City sur le score de 4-3 en Angleterre, lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions de la saison 2021-2022.

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En revanche, le Real Madrid a signé 3 victoires lors des autres matches dirigés par l'arbitre roumain, en commençant par la victoire contre Liverpool sur le score de 5-2 à l'aller des huitièmes de finale de la saison 2022-2023, puis en écrasant le Borussia Dortmund sur le même score au stade Santiago-Bernabéu en phase de groupes, avant de battre Manchester City sur le score de 3-1 lors du match retour des phases à élimination directe de la saison 2024-2025.

La rencontre entre le Real Madrid et Leipzig sera la première fois que Kovacs dirigera un match d'une équipe allemande dans l'une des compétitions européennes, un nouveau test pour l'arbitre roumain sur la scène continentale.

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