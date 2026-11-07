Telstar arrache un beau nul face au Fortuna Sittard après un but contre son camp improbable

Fortuna Sittard et Telstar se sont neutralisés samedi. Dans une rencontre plaisante, les Limbourgeois ont pris une avance de 2-0, notamment grâce à un but contre son camp improbable de Sem Valk, mais les joueurs de Velsen sont revenus à égalité moins de cinq minutes plus tard. Le score n’a ensuite plus bougé : 2-2. Fortuna pourrait perdre sa sixième place au profit du SC Heerenveen ce week-end, tandis que Telstar, seizième, prend un point précieux dans la lutte contre la relégation.

Après des occasions dangereuses de part et d’autre, Fortuna a obtenu un penalty au bout d’un petit quart d’heure, Jasper Dahlhaus ayant été tiré au sol de façon plutôt flagrante par Gabi Caschili. Ihattaren s’est chargé de le tirer et a trompé Ronald Koeman junior en frappant au milieu du but : 1-0.

Ihattaren était manifestement dans son élément et multipliait les belles passes. Mais même lui n’a pas pu empêcher Telstar de se montrer régulièrement dangereux, et Fortuna a dû à son gardien Mattijs Branderhorst de conserver son avance. Son arrêt du pied sur une reprise de Marvin Peersman a été particulièrement remarquable.

Dans les cinq dernières minutes complètement folles avant la pause, le but du 2-0 inscrit par Anthony Descotte a été refusé pour hors-jeu, mais Fortuna n’a pas eu longtemps à se lamenter. Valk a remis le ballon à Koeman, mais sa passe, beaucoup trop forte et trop haute, s’est transformée en un but contre son camp particulièrement cocasse.

Pourtant, le score allait être de 2-2 avant la pause. Sur un coup franc de Patrick Brouwer, le défenseur Abdelnour Soualhia a marqué d’une belle tête. Et dans le temps additionnel de la première période, le score est même passé à 2-2. Une longue touche des joueurs de Hollande-Septentrionale est arrivée parfaitement dans les pieds de Patrick Brouwer, qui a conclu d’une excellente frappe.

La période qui a suivi la reprise a offert peu de spectacle, mais les deux équipes se sont largement rattrapées dans une fin de match passionnante. Koeman comme Branderhorst se sont illustrés par plusieurs beaux arrêts. Ihattaren a également tenté sa chance, sans succès, d’une frappe menaçante passée à côté du but de Koeman.

Le but de la victoire n’est finalement jamais venu et c’est surtout Fortuna qui regrettera ce match nul. L’équipe de l’entraîneur Danny Buijs retrouvera l’Eredivisie le 22 novembre avec un déplacement chez les Go Ahead Eagles. Telstar recevra le PEC Zwolle la veille.