La déception dans le vestiaire

Pochettino n'a pas caché son émotion après avoir vu son équipe s'effondrer lors d'une lourde défaite 4-0 face à un Liverpool implacable . Ce résultat laisse Manchester United dans une situation précaire, près du bas du classement, et l'entraîneur a reconnu que l'ambiance au sein du groupe était morose. Le plan tactique qu'il avait préparé a été balayé dès les dix premières minutes, laissant son équipe à la peine face à son plus grand rival.

Devant les médias après le coup de sifflet final, Pochettino a décrit une atmosphère pesante. « Tellement, tellement douloureux. Tellement déçu. On n'imagine pas commencer ici, en Premier League, dans une telle situation. Le problème, c'est que le match a complètement changé après six minutes. On peut maintenant en parler et tout expliquer, mais le mal est fait. C'est tellement douloureux. Les joueurs ressentent la douleur que provoque ce genre de situation. Je leur ai dit qu'ils devaient rester calmes et que ce qui s'était passé était totalement injuste », a déclaré l'ancien entraîneur de Chelsea.

La colère de Pochettino après l'expulsion de Yoro

Le tournant du match est survenu lorsque Leny Yoro a été expulsé pour une faute d'antijeu sur Alexander Isak. Pochettino a soutenu avec fermeté que les arbitres avaient sanctionné trop sévèrement le défenseur français, affirmant que son geste n'avait aucune intention malveillante.

Selon lui, l'équipe chargée de la VAR aurait dû prendre en compte la trajectoire du ballon avant qu'une décision définitive soit prise concernant le carton rouge. Cette expulsion a contraint United à jouer à dix pendant plus de 80 minutes.

Pochettino a défendu son jeune défenseur central en détail : « Le ballon allait vers le gardien. Je pense que, dans cette situation, si vous regardez les images de la VAR, vous pouvez voir, comme nous le voyons maintenant sur les images, qu'il [Leny Yoro] n'a jamais eu l'intention d'entrer en contact avec [Alexander] Isak. »

« L'attaquant a vu que le ballon allait vers le gardien, il a légèrement ralenti sa course et il est tombé. Je ne vais pas changer ce qui s'est passé, et il est toujours important de faire preuve de respect. En même temps, je dois défendre mon club et dire ce que je ressens. J'estime que tous ceux qui jouent au football peuvent voir que cette action ne méritait clairement pas un carton rouge. »

Une meilleure concentration exigée

Si l'entraîneur a vivement critiqué l'arbitrage, il s'est aussi penché sur la prestation de ses joueurs et leurs prises de décision. Il a évoqué une occasion de penalty manquée en début de match, impliquant Jeremy Jacquet et Bryan Mbeumo, qui aurait pu changer complètement le cours de la rencontre.

L'entraîneur a conclu en appelant le groupe à faire son autocritique pour éviter de nouveaux effondrements à l'avenir. « Nous devons aussi admettre qu'il nous faut améliorer notre concentration, prendre de meilleures décisions sur le terrain et être bien meilleurs. »

« Nous devons être critiques envers nous-mêmes, mais nous devons aussi souligner certaines situations survenues pendant le match dont nous ne sommes pas satisfaits. Nous n'allons pas nier notre responsabilité. Nous devons progresser et mieux gérer ces situations », a ajouté Pochettino, alors qu'une série de rencontres difficiles se profile.