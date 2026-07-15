Les sifflets de désapprobation qui ont retenti dans les tribunes du stade de Dallas, lors du match opposant l'Espagne à la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, beaucoup estimant qu'ils visaient Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), après son apparition à l'écran lors de la retransmission télévisée.

Communiqué officiel conjoint

Les chaînes britanniques ITV et américaines FOX ont toutefois rapidement clarifié la situation : les supporters ne visaient pas Infantino, mais huaient l’apparition de Jerry Jones, propriétaire des Dallas Cowboys, diffusée au même moment sur l’écran géant du stade.

L’incident s’est produit lors de la rencontre remportée 2-0 par l’Espagne grâce à des buts de Mikel Oyarzabal et Pedro Porro, ce qui lui a permis de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde, où elle affrontera le vainqueur du match entre l’Angleterre et l’Argentine.

Pendant la retransmission, Infantino a été filmé en tribune, souriant, au moment où les sifflets ont retenti, ce qui a conduit de nombreux téléspectateurs à croire qu’ils lui étaient adressés.

Le commentateur Sam Mathews, sur ITV, a clarifié la situation en déclarant : « Ces sifflets ne visent pas Infantino, car le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, apparaissait au même moment sur l’écran géant du stade. »

La chaîne américaine FOX a confirmé cette version, précisant que la caméra avait cadré Infantino au moment même où Jones apparaissait sur l’écran géant, provoquant la confusion.

Jerry Jones, l’une des figures les plus controversées de la Ligue nationale de football américain (NFL), est souvent critiqué pour son implication directe dans la gestion des Dallas Cowboys, dont il est également le directeur général.

Les supporters demeurent sceptiques.

Malgré ces explications, de nombreux internautes sont restés sceptiques.

Le journal britannique Mirror a recensé plusieurs réactions. Un internaute a ainsi commenté : « Les sifflets contre Infantino résonnaient comme une douce mélodie à mes oreilles. Vous pouvez les attribuer à Jerry Jones autant que vous voulez, mais tout le monde sait à qui ils étaient destinés. »

Un autre a ajouté : « Non, ce n’était pas contre Jones, mais cela s’adressait sans aucun doute à Infantino », tandis qu’un troisième a commenté : « Personnellement, je sifflais Infantino », et un quatrième a écrit : « Il ne fait aucun doute que le public le huait ».

Cet incident survient alors que se multiplient les informations faisant état des pressions auxquelles est confronté le président de la Fédération internationale, dans le contexte de la polémique qui a entouré la Coupe du monde 2026, à l’approche des élections à la présidence de la FIFA prévues lors du congrès de la Fédération en avril prochain, où Infantino brigue un troisième mandat.

Le tournoi a été émaillé de plusieurs dossiers sensibles, notamment la levée de la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun après un coup de fil du président Donald Trump, la polémique autour de l’arbitrage et l’instauration de pauses hydratation durant tous les matchs.

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