Téhéran accuse : l’Iran a déposé une réclamation auprès de la FIFA, estimant que le principe d’égalité des chances n’a pas été respecté, juste avant son match face à la Belgique

La Fédération iranienne de football a annoncé son intention de déposer une plainte officielle auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) pour protester contre les « restrictions » imposées à la délégation de l’équipe nationale lors de sa participation à la Coupe du monde 2026. Selon elle, ces mesures perturbent la préparation de l’équipe et portent atteinte au principe d’égalité des chances entre les sélections.

Cette démarche intervient juste avant le match très attendu face à la Belgique, programmé dimanche au stade « SoFi » de Los Angeles, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes.

Les Iraniens avaient entamé leur campagne dans le groupe 7 par un match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande mardi dernier et ils concluront la phase de groupes samedi prochain face à l’Égypte.

Des contestations incessantes

Dès le début de la compétition, la délégation iranienne a exprimé son mécontentement après le refus des autorités américaines d’accorder des visas à plusieurs membres de sa délégation, avant que le contentieux ne resurgisse en raison des conditions de voyage et de déplacement de l’équipe.

Selon un responsable de la sélection, l’équipe n’a pu rejoindre Los Angeles qu’un jour avant son entrée en lice contre la Nouvelle-Zélande (2-2), puis a dû repartir aussitôt après la rencontre pour regagner son camp de base à Tijuana (Mexique).

Selon le journal français L’Équipe, ce responsable a estimé que de telles contraintes « vont à l’encontre du principe d’égalité des conditions de préparation entre toutes les équipes participantes », et pourraient altérer la préparation technique et physique des joueurs.

La Fédération iranienne a annoncé qu’elle saisirait officiellement la FIFA pour protester contre ces restrictions, qu’elle juge contraires aux principes d’équité.

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Ces déclarations interviennent après les propos virulents du sélectionneur Amir Qala’at-Noy, qui, après le match contre la Nouvelle-Zélande, a estimé que son équipe était « la plus injustement traitée de toutes les sélections mondiales ».

Après des mois d’incertitude liés à la situation au Moyen-Orient, l’Iran a certes pu participer à la compétition, mais a dû installer son camp de base à Tijuana, au Mexique, plutôt qu’aux États-Unis.

Selon le protocole établi par le staff technique, l’équipe devait arriver dans chaque ville hôte deux jours avant le match et repartir dès le lendemain afin d’optimiser préparation et récupération.

Toutefois, les responsables iraniens ont confirmé que ce calendrier n’a pas été respecté : la délégation n’a été autorisée à rejoindre Los Angeles que la veille de la rencontre, avant d’être contrainte de repartir aussitôt après le coup de sifflet final.

Téhéran affirme avoir sollicité une arrivée dès vendredi, soit quarante-huit heures avant la rencontre face à la Belgique, afin de faciliter l’acclimatation et la préparation optimale d’une rencontre programmée dimanche à midi, heure locale.

Cette requête ayant été rejetée, la Fédération iranienne a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, accentuant ainsi la crise qui frappe la « Team Melli » depuis le début de la compétition.