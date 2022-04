Ted Boehly en passe de devenir le nouveau propriétaire de Chelsea

Chelsea a décidé qu'un groupe d'investisseurs dirigé par Todd Boehly est le soumissionnaire privilégié pour reprendre le club du propriétaire Roman Abramovich, sous réserve de l'approbation de la Premier League et du gouvernement britannique.

Boehly, qui est copropriétaire des Dodgers de Los Angeles aux États-Unis, devrait devenir le propriétaire des Blues avec des droits de vote répartis entre les autres investisseurs. Son offre est soutenue à 66 % par Clearlake Capital, une société de capital-investissement.

Néanmoins, le club, qui devrait atteindre un prix record pour une équipe sportive après une guerre d'enchères entre plusieurs parties, pourrait encore voir une autre entité telle que Jim Ratcliffe l'emporter, même si GOAL croit savoir que cela est peu probable à ce stade.

Qui est Todd Boehly, le probable futur propriétaire de Chelsea ?

Boehly dirige 60 % de la société d'investissement Eldridge Industries, évaluée à 6 milliards de dollars, à partir de laquelle il gère la plupart de ses investissements, à l'exception des Dodgers et des Los Angeles Lakers qui sont des investissements privés.

En 2019, Boehly a vu une offre de 2,2 milliards de livres sterling rejetée par Abramovich pour Chelsea. Il a enchaîné avec une interview dans Bloomberg où il a déclaré son intérêt à s'impliquer dans la Premier League de football.

"Le football est le plus grand sport du monde", a insisté Boehly. "Je n'arrive pas à croire que le football américain puisse utiliser le mot 'football', car pour moi, ce mot devrait être football. Le fait est que c'est toujours le meilleur produit au monde. C'est un match de 90 minutes, donc il a une grande durée de vie. La passion des fans pour l'activité, le sport et les équipes est inégalée. Donc quand vous commencez à penser à ce que vous essayez de construire avec ces équipes, c'est, vous essayez vraiment de A, gagner et B, faire partie de la communauté."

L'un de ses investissements concerne Fortnite, le jeu vidéo suprêmement populaire. Sa valeur nette personnelle est estimée à 4 milliards d’euros.

Qu’en est-il de l’offre de Sir Jim Ratcliffe pour Chelsea ?

Son offre de dernière minute, d'un montant de 5 milliards d’euros (qui comprend un investissement de 2 milliard d’euros sur 10 ans, plus 3,2 milliards d’euros versés à une "fiducie caritative" probablement liée à la guerre en Ukraine), a créé la sensation vendredi matin, alors que le processus d’appel d’offres était censé être bouclé. Elle change la donne de la vente, qui est gérée par la banque d'investissement new-yorkaise Raine Group.

Il n'est pas certain que l'offre soit autorisée, étant donné que le processus a été conçu pour réduire les options et qu'il a manqué plusieurs échéances.

Qui d'autre est impliqué dans l'offre de Todd Boehly à Chelsea ?

La société de capital-investissement Clearlake Capital participerait à hauteur de 50 % à l'offre d'achat de Chelsea. Il est accompagné de son partenaire commercial de longue date, Hansjorg Wyss, le milliardaire suisse qui a annoncé pour la première fois qu'Abramovich vendait Chelsea.

Le propriétaire principal des Dodgers, Mark Walter, fait partie du groupe, aux côtés de l'investisseur britannique Jonathan Goldstein.

Danny Finkelstein, membre conservateur de la Chambre des Lords, et Barbara Charone, responsable du marketing, conseillent l'offre.

Comment Todd Boehly investirait-il dans les équipes de Chelsea ?

Il a été demandé à tout candidat potentiel de garantir un investissement supplémentaire d'au moins 1 milliard de livres sterling sur 10 ans, qui serait consacré au stade, aux équipes féminines et à l'académie. Avec les coûts d'achat du club, cela porterait l'engagement financier global du projet entre 3,5 et 4 milliards de livres sterling.

Comme les autres options potentielles, les nouveaux propriétaires des Blues ont promis d'investir dans tous les domaines du club et de travailler sur le stade.

Les architectes Jane Marie Smith et David Hickey, ce dernier étant l'ancien directeur de projet pour le réaménagement de 60 000 places d'Abramovich, aujourd'hui annulé, sont consultés pour relancer les plans de Stamford Bridge.

L'article continue ci-dessous

Quand la vente de Chelsea sera-t-elle effective ?

La Premier League va procéder à une étude des propriétaires et des administrateurs du groupe, ce qui devrait prendre environ deux semaines. Une fois l'approbation obtenue, le gouvernement britannique traitera l'argent de la vente et délivrera une licence d'exploitation qui libérera le club des restrictions liées aux sanctions.

Cette licence permettra à Chelsea de renouveler des contrats, de faire des recrutements et de vendre des joueurs, tout en gérant la boutique du club et en vendant des billets aux nouveaux clients pour les matchs.

Elle permettra également d'écarter Abramovitch du club et de mettre fin à une période de propriété de 19 ans au cours de laquelle les Blues ont remporté 21 trophées. L'argent sera gelé ou donné à une œuvre de charité, cette étape n'ayant pas encore été totalement réglée.