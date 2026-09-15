Javier Tebas, le président de la Liga, a tenu des propos forts ce mardi, lors de sa participation au sommet mondial du football à Madrid.

Tebas a déclaré au sujet de l'avenir du sport, dans des propos rapportés par le journal « As » : « L'intelligence artificielle change tout. Il y aura davantage de temps pour le divertissement. Parmi les rares événements réellement inoubliables, le football et les concerts seront les seuls. On consacrera plus de temps à sa santé. »

Rodri, le plus méritant pour le Ballon d'or

Au sujet de celui qui mérite de remporter le Ballon d'or, il a déclaré : « Rodri. C'est difficile, mais au vu de ce qu'il a montré lors de la Coupe du monde, il le mérite. »

Concernant le soutien du Barça à Lamine Yamal dans cette course, il a commenté : « Vous devez poser la question au Barça. Chacun a son opinion, quant à la mienne, c'est Rodri. »

Il a ajouté : « Chacun donne le meilleur de lui-même dans la campagne. Chacun fait ce qu'il juge le plus approprié. Lamine sait comment il a joué. Il peut dire qu'il est le meilleur joueur. Je pense que Rodri est le meilleur. Chacun est capable d'évaluer son niveau. »

À propos du fait que Lamine se compare lui-même à Messi, Tebas a déclaré : « Il a encore un long chemin devant lui... À dix-neuf ans, il peut être acheté. Nous verrons cela dans cinq ans. »

Mourinho et la chaîne du Real Madrid

Au sujet de José Mourinho, il a affirmé : « Il progresse, comme n'importe qui d'autre. Il ne jouit pas d'une grande renommée, mais il a encore un long chemin devant lui en championnat. J'y crois. »

Il a évoqué les critiques de la chaîne du Real Madrid à l'égard de l'arbitrage en déclarant : « C'est une tentative désespérée de jouer les victimes ; il ne se plaint pas seulement de sa propre situation, mais aussi de la situation de tout le monde. Ils ont tort. Tout est la faute des autres et jamais la leur... Je peux expliquer pourquoi le Real Madrid a obtenu moins de points, mais je ne le ferai pas... Le Real Madrid peut remporter le championnat sans ces discours qui jouent les victimes. »

Tebas s'en est pris à la direction actuelle de la Fifa : « Si Infantino continue, ce sera une honte. Il aurait mieux valu pour le football que les États-Unis l'emportent sur la Belgique, car je suis convaincu qu'Infantino ne continuera pas après la catastrophe de l'Espagne. De nombreuses fédérations dépendent de l'argent de la Fifa, sinon elles le perdraient. »

Il a poursuivi : « Il reste encore du temps. Il doit y avoir un candidat d'ici le 18 novembre. Si je voyais un candidat, je retirerais mes voix. »

Maroc et Espagne : bataille pour la finale du Mondial 2030

Concernant l'organisation de la finale de la Ligue des champions, il a déclaré : « Le Real Madrid ne l'a pas demandée en raison de ses mauvaises relations avec l'UEFA. Je m'attends à ce qu'ils la demandent bientôt, j'en suis même quasiment certain. »

Tebas a abordé la bataille entre l'Espagne et le Maroc pour l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, en déclarant : au Bernabéu. Je soutiens cette option. Mais pour que la finale se dispute en Espagne, Infantino ne doit pas rester à son poste. Lorsqu'un membre de la Fifa et du Maroc (Fouzi Lekjaa) déclare avec autant d'audace (l'organisation de la finale par le Maroc), c'est qu'il n'a pas inventé cela de lui-même. »

Il a conclu : « Ne soyons pas naïfs. Personne n'a dit qu'il partirait, et il reste membre du comité exécutif de la Fifa (Lekjaa) ; c'est une nouvelle déconvenue qui s'ajoute aux problèmes de gouvernance au sein de la Fifa. Et tant qu'Infantino restera, il sera extrêmement difficile que la finale se dispute en Espagne. Du point de vue de la réputation et du prestige, le pays chef de file dans l'organisation de ce Mondial doit obtenir l'organisation du match de la finale. Nous devons bien réfléchir : si Infantino continue, observons ce que nous ferons... Il faut réévaluer toute la situation, et je ne sais pas si nous devons nous retirer ou non. »