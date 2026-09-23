Javier Tebas, le président de la Liga, a poursuivi son escalade dans le conflit qui l'oppose au Real Madrid, affirmant que la relation entre les deux parties restera « irréconciliable » tant que Florentino Pérez demeurera à la tête du club madrilène.

Les déclarations de Tebas sont intervenues lors de sa participation à un événement en Espagne, ce mercredi, où il s'est exprimé devant les médias au sujet de la polémique persistante avec le Real Madrid.

Tebas et le Real Madrid ont échangé des attaques tout au long de la journée d'hier, mardi. Le président de la Liga a commencé par adresser de vives critiques au club madrilène via son compte sur la plateforme X, après que le club eut attaqué l'arbitrage à la suite du derby de Madrid.

Le Real Madrid a répondu par un communiqué officiel, avant que Tebas ne relance l'attaque à travers un long communiqué publié sur X.

Tebas répond au communiqué du Real Madrid

À propos du dernier communiqué émis par le Real Madrid, qui indiquait que les déclarations de Tebas « ne sont pas dignes d'un dirigeant », le président de la Liga a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « AS » : « Si je n'étais pas un dirigeant, je ne serais pas resté ici pendant douze ans. Nous vivons cela depuis de longues années avec la chaîne du Real Madrid, et lorsque les choses vont mal au sein du club, les critiques sont dirigées contre tout ce qui bouge, et c'est une honte. »

Il a ajouté : « C'est un manque de respect envers tout le monde, envers la Liga, envers les clubs et envers les supporters. »

Qu'a-t-il dit sur la polémique arbitrale du derby ?

Le président de la Liga a abordé la polémique arbitrale qui a accompagné le derby de Madrid, affirmant qu'il comprenait la critique des décisions, mais refusant d'accuser la compétition de manipulation.

Il a déclaré : « Je comprends les critiques, mais je ne peux pas comprendre que l'on dise que la compétition a été manipulée. Il y a des gens qui ont dû regarder l'action de Bellingham avec des lunettes différentes du reste du monde. »

Il a poursuivi : « Cristian Romero ne peut en aucun cas recevoir un carton rouge pour cela. Quant à l'action de Kang-in, oui, il aurait pu y avoir un carton rouge, mais il ne s'agit pas du cas scandaleux que les autres décrivent. »

Une relation rompue avec Pérez

Concernant sa relation avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid, Tebas a été clair dans sa position : « Tant que Florentino Pérez restera président du Real Madrid, la relation sera irréconciliable. »

Il a expliqué : « Le problème réside dans le modèle de football que défend Florentino. Nous ne défendons pas ce modèle. »

Il a ajouté : « Si un autre président arrive à la tête du club à l'avenir, nous verrons ce qui se passera. Je ne suis absolument pas d'accord avec les dirigeants actuels, mais je n'ai aucun problème avec le Real Madrid en lui-même. C'est mon équipe depuis que je suis enfant. »

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