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Javier Tebas, président de LaLiga, pourrait engager des poursuites judiciaires contre Florentino Pérez, président du Real Madrid, en raison des propos tenus samedi dernier par le patron du club merengue lors de l'assemblée des socios, que le dirigeant espagnol a jugés comme un dérapage inacceptable.

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Tebas a assisté à la première cérémonie d'hommage aux arbitres en Espagne, organisée à Madrid. Interrogé, dans des propos rapportés par « Mundo Deportivo », sur les déclarations de Pérez à son sujet lors de l'assemblée générale dimanche dernier, Tebas a été clair : « Je lui ai déjà répondu sur les réseaux sociaux ; ce n'est pas la première fois qu'il réclame ma démission, c'est simplement une de plus sur la liste. »

Selon le quotidien espagnol, une source proche de LaLiga a indiqué que Tebas envisageait sérieusement d'engager une action en justice, estimant que les propos de Pérez, dans lesquels il a comparé la politique médiatique du Real Madrid à celle de Goebbels, une affaire actuellement examinée par le Tribunal arbitral du sport, avaient dépassé les limites de la critique admissible.

La même source a ajouté que Tebas avait déclaré : « Ce que j'ai écrit et ce qui se passe sont parfaitement clairs. Jusqu'à samedi, le président Florentino Pérez est allé beaucoup trop loin, et j'étudie toute action contre lui. Les conclusions tirées au sujet des décès sont inexactes », en référence à la sensibilité des propos tenus par le président du Real Madrid.

Concernant la polémique en Chine autour des déclarations de Kylian Mbappé, Tebas s'est également exprimé : « LaLiga travaille à trouver une solution. Quant à la diffusion, les matchs du Real Madrid ne sont pas diffusés, alors que ceux des autres équipes le sont. Je pense néanmoins que nous réglerons le problème du Real Madrid, mais le club devra prendre d'autres mesures. »

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La position du président de LaLiga sur l'affaire Negreira reste inchangée : « Je ne vais pas faire traîner cette affaire. Je ne serai pas intransigeant avec Barcelone éternellement. L'affaire est déjà devant les tribunaux, je ne peux pas attendre indéfiniment qu'une solution soit trouvée. »

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Tebas a ajouté : « Nous serons peut-être à la retraite, ou partis prématurément à la retraite, d'ici là. Cela émane de l'entourage du Real Madrid et de Real Madrid TV, c'est sans précédent. Leur position sans précédent, c'était leur amitié avec moi au sujet de Barcelone jusqu'à ce qu'ils quittent la première division. Si les gens ne comprennent pas ce qui se passe, c'est qu'ils ne suivent pas. Nous avons une position claire et nous ne couperons pas nos liens avec Barcelone. »

Au sujet de la relation avec le Real Madrid, Tebas a été clair : « Notre porte est ouverte. La mission du président de LaLiga est de défendre le championnat contre le Real Madrid ou son conseil d'administration, et il s'agit d'une ligue corrompue. Nous devons défendre le championnat. Peu m'importe qu'il s'agisse du Real Madrid ou d'une autre équipe, l'important est de défendre le championnat. »

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Évoquant le championnat en cours, il a ajouté que « trois équipes se disputent le titre », rappelant à tous que « la route est encore longue ». Il a également estimé que Rodri ou Lamine Yamal méritaient davantage le Ballon d'or que Harry Kane.

Tebas a conclu : « Nous devrons reconsidérer notre rôle » dans la Coupe du monde si l'Espagne n'obtient pas le droit d'accueillir la finale, une déclaration qui reflète l'ampleur des tensions entre le président de LaLiga et les différentes institutions du football, et qui ouvre la voie à une nouvelle phase de polémique dans le football espagnol.