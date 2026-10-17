Est revenu Javier Tebas, le président de la Liga, pour défendre la comparaison qu'il a établie entre la chaîne de télévision du Real Madrid et les méthodes employées par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie.

Cette déclaration avait poussé le Real Madrid à réclamer la démission de Tebas, tandis que des informations ont indiqué que le Conseil supérieur des sports en Espagne pourrait engager des mesures à son encontre.

Selon le quotidien espagnol Marca, Tebas, qui avait déjà défendu sa position vendredi par deux messages publiés sur la plateforme X, est revenu samedi préciser son point de vue à travers un nouveau message dans lequel il a déclaré : « À l'occasion de la polémique en cours, les méthodes de propagande utilisées par Goebbels sont enseignées dans les facultés de journalisme et de communication, de même que l'on y enseigne comment reconnaître ces mécanismes à l'heure actuelle. »

Il a ajouté : « L'université de La Laguna en est un exemple concret. Dans le programme de licence de journalisme de cette université, la matière "théorie des messages d'information générale", obligatoire pour les étudiants de première année, comporte un exercice inscrit au guide du cours pour l'année universitaire 2025-2026, qui prévoit : (exercice sur la transposition des onze principes de la propagande de Goebbels à la réalité contemporaine). »

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Et de poursuivre : « Oui, vous avez bien lu : à la réalité contemporaine. Ces mécanismes sont analysés afin de comprendre comment fonctionne la propagande et quelle est son influence sur l'opinion publique. Établir une comparaison entre des méthodes de communication ne signifie pas attribuer automatiquement l'idéologie de ceux qui les ont utilisées à ceux qui recourent à des mécanismes similaires. »

Il a continué : « C'est précisément pour cette raison que j'ai écrit clairement et explicitement : (la comparaison porte sur ces méthodes de propagande, et non sur une idéologie particulière, et certainement pas sur les supporters du Real Madrid).

Cette précision figurait dans la publication d'origine, je ne l'ai pas ajoutée après l'éclatement de la polémique. »

Il a enchaîné : « Ma comparaison porte sur des méthodes précises : la répétition systématique, la sélection partiale des faits et la fabrication d'un ennemi. Ce sont des mécanismes enseignés dans les facultés de journalisme et de communication, y compris lorsqu'il s'agit d'analyser leur présence dans la réalité contemporaine. Ce sont ces mécanismes que j'ai critiqués, exemples à l'appui, dans le contenu médiatique de la chaîne de télévision du Real Madrid et dans ce que j'ai qualifié de plateformes de propagande. »

Il a complété : « Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi peuvent discuter ces exemples, mais la colère ne les réfute pas. Sélectionne-t-on uniquement les images qui nourrissent le sentiment d'injustice ? Les doutes sont-ils répétés jusqu'à être présentés comme des certitudes ? Une partie est-elle dépeinte comme un ennemi permanent ? Les informations qui contredisent le récit avancé sont-elles supprimées ? »

Il a ajouté : « S'agissant des horaires des matchs, pourquoi ne comptent-ils pas le nombre de demandes de changement d'horaire qu'ils ont présentées, et le nombre de demandes qui ont été acceptées ? Ce bilan fait aussi partie de la réalité, même s'il ne correspond pas au récit de la persécution. »

Il a conclu : « Voilà le débat que j'ai lancé, et il porte sur des méthodes, des messages et des faits précis. La colère peut remplir un communiqué entier, mais les réponses demeurent absentes. Et réclamer ma démission n'y apporte pas non plus de réponses. »



