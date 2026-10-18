Tebas intensifie la guerre contre Madrid après la banderole du Bernabéu : "La direction du Real a l'habitude de mentir"

Javier Tebas, le président de la Liga, a réitéré ses attaques contre le Real Madrid après les protestations observées au stade Santiago-Bernabéu lors de la rencontre face à Séville, ce dimanche, estimant que la banderole déployée par les supporters du club renforce, selon lui, ses accusations concernant la stratégie de communication adoptée par la direction de la Maison Blanche.

Tebas a réclamé à la direction du Real Madrid des éclaircissements sur plusieurs dossiers litigieux, à un moment où la confrontation publique entre les deux parties s'élargit sur fond de déclarations croisées et de protestations des supporters.

Des déclarations antérieures à l'origine d'un nouvel affrontement

Tebas a écrit sur ses comptes de réseaux sociaux : « Il a fallu deux jours pour que les faits confirment ce que j'avais dit », en référence à des déclarations antérieures qui avaient déclenché un nouvel affrontement avec la direction du Real Madrid, après qu'il avait qualifié le journaliste Tomás González Martín de « porte-parole officiel du COZ » pour la direction du club.

Tebas avait également comparé les méthodes de communication de la chaîne du Real Madrid aux mécanismes de propagande utilisés par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie, avant de préciser que ses propos portaient sur les techniques de communication, et non sur l'idéologie ou sur les supporters du club.

Le Real Madrid avait répliqué par un communiqué réclamant la démission immédiate de Tebas de la présidence de la Liga, estimant que ses déclarations étaient « insupportables » et reflétaient un manque de neutralité qu'imposent ses responsabilités institutionnelles.

La banderole du Bernabéu élargit le champ de la confrontation

La confrontation s'est étendue aux tribunes du Santiago-Bernabéu lors du match contre Séville, après que les supporters du Real Madrid ont déployé une banderole portant la mention « Ce n'est pas le football, c'est Tebas et Negreira », les deux noms étant inscrits aux couleurs du Barça.

Cela a coïncidé avec des chants de colère contre le président de la Liga, ainsi que des chants visant la Fédération espagnole et le président du Barça, Joan Laporta.

Tebas s'est demandé si la direction du Real Madrid considérerait également ces protestations comme l'expression d'opinions de supporters ne représentant pas officiellement le club, en référence à un précédent communiqué de la direction dans lequel elle se désolidarisait des opinions de journalistes ne travaillant pas pour elle.

Tebas a estimé que ce qui s'est produit reflète, selon son récit, la capacité du club à orienter la colère de ses supporters vers des personnes précises, et il a par ailleurs rappelé une menace qu'il affirme avoir reçue auparavant, attribuant à son interlocuteur ces propos : « Je vais dresser tous les supporters du Real Madrid contre vous et vous ne pourrez plus sortir dans la rue. »

Tebas a considéré que ces faits s'inscrivent dans une campagne d'accusations personnelles et d'intimidation.

Des exigences de transparence sur les demandes de modification des horaires de matches

Dans le cadre de cette escalade, Tebas a demandé à la direction du Real Madrid de rendre publiques toutes les demandes de modification des horaires de matches qu'elle a formulées, en précisant le nombre de demandes acceptées et si elles étaient liées à d'autres événements organisés au stade Santiago-Bernabéu.

Tebas a écrit : « Si vous avez agi de bonne foi, démentez le mensonge, expliquez la vérité et présentez toutes les données. »

Il a conclu son message en accusant la direction du club madrilène : « La direction du Real Madrid s'est installée dans la manipulation et le mensonge », ajoutant que chaque jour qui passe révèle, selon ses termes, de manière plus claire ce qui accable le club.