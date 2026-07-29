Tebas explose contre Infantino : le football n'est pas ta propriété personnelle !

Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a lancé une attaque virulente contre Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), sur fond des récentes démarches de l'instance concernant ses droits commerciaux et ses compétitions, qui ont suscité une vive colère sur le continent européen.

Tebas a écrit sur son compte de la plateforme « X » : « En moins d'un mois, Gianni Infantino a brandi un carton rouge sous le soupçon d'ingérence politique, puis est venue une demande du Congrès américain visant à clarifier les raisons pour lesquelles la FIFA a retiré des accusations contre d'anciens membres de la Fédération condamnés pour corruption, entre autres. »

Le président de la Liga a ajouté : « Et maintenant, la FIFA promet de verser plus de 10 milliards de dollars, voire jusqu'à 20 millions de dollars supplémentaires à chaque fédération, tout en se préparant à faire entrer des investisseurs du secteur privé dans ses droits et ses compétitions. »

Tebas a poursuivi son attaque : « Cela ne ressemble pas à une réforme. Cela ressemble plutôt à une campagne électorale financée par l'avenir du football. »

Il a continué : « On ne peut pas utiliser le développement pour acheter des voix ou faire taire les opposants. Les compétitions de la FIFA et ses droits commerciaux ne sont pas la propriété personnelle d'Infantino. »

Le président de la Ligue espagnole a conclu son message par une formule au ton acéré : « Celui qui mêle la politique, la discipline, l'argent et l'influence sans transparence ne peut rien diriger. Infantino n'est pas la solution pour la gouvernance de la FIFA, il en est le problème. »

Les déclarations de Tebas interviennent dans un contexte de montée de la polémique autour des projets de la FIFA de lancer une nouvelle entité d'investissement cherchant à attirer des investissements privés dans ses droits commerciaux, sur fond d'informations faisant état d'une colère au sein de l'Union européenne de football (UEFA), la crise ayant atteint le point où certains pays européens ont brandi la possibilité de boycotter la Coupe du monde, en signe de protestation contre la manière dont Infantino dirige la Fédération internationale et ses nouveaux projets.