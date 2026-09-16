Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, estime qu'il est « très regrettable » que trois joueurs du Real Madrid n'aient pas porté le maillot de soutien à la ville de Ceuta hier mardi, lors du match contre Elche.

Les deux équipes sont entrées sur la pelouse en portant des maillots arborant des slogans de soutien à la ville de Ceuta. Les images de la retransmission montrent clairement les joueurs d'Elche les portant avant d'entrer sur le terrain, tandis que les joueurs du Real Madrid ont reçu les leurs dans le tunnel menant à la pelouse, juste avant de descendre.

Pourtant, trois joueurs du Real Madrid n'ont pas montré le maillot : Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté ont chacun reçu un maillot du responsable de l'équipement.

Mbappé et Vinicius ont enfilé le maillot, mais ne l'ont remonté qu'au niveau des épaules, tandis que Konaté l'a seulement tenu entre ses mains. Le Français et le Brésilien l'ont retiré quelques instants plus tard, juste avant le passage de l'équipe.

Le maillot portait le slogan « Nous sommes tous des Caballas », une expression de soutien à la ville autonome de Ceuta, qui a connu un afflux massif de résidents marocains à la fin du mois de juillet dernier.

Tebas a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Marca », au sujet de la polémique provoquée par le comportement de Mbappé, Vinicius et Konaté : « Je pense que c'est une grave erreur. »

Tebas a souligné que le Real Madrid est une entité espagnole et que la participation de toute l'équipe à ce type d'initiatives constitue « une démarche institutionnelle, une démarche du club », et non « une démarche personnelle où chacun doit exprimer son opinion ».

Il a expliqué que les événements promus par les entités sportives sont autorisés par la Ligue espagnole de football « LaLiga » et ne devraient pas être soumis à l'avis des footballeurs « lorsqu'ils n'ont pas d'incidence sur des questions idéologiques ».

Il a poursuivi : « L'entrée de toute l'équipe portant le maillot est une tradition bien établie au club. Le joueur doit entrer en portant le maillot. Car entrer avec un maillot plié revient à entrer sans maillot », rejetant l'idée qu'il s'agisse d'une position politique.

À ce propos, il a également commenté la polémique entourant le joueur marocain Abdessamad Ezzalzouli, qui avait porté le maillot de soutien à Ceuta lors du match de son équipe, le Real Betis, contre Villarreal, et qui a reçu des menaces et des insultes à cause de cela, le qualifiant de « dommage collatéral ».

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