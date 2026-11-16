Tebas cherche-t-il délibérément à combattre les clubs de Liga ? Le Real Madrid sur la liste, le Betis en paie le prix

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Alors que les clubs espagnols ont besoin de tout le soutien possible pour rivaliser en Ligue des champions, Javier Tebas, président de la Liga, continue de pénaliser les équipes espagnoles engagées dans la compétition, avec des décisions organisationnelles que beaucoup ont qualifiées de catastrophiques.

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En tête de ces équipes figurent le Real Madrid, le Real Betis et l'Atlético de Madrid, qui se retrouvent face à un calendrier impossible, qui ne leur accorde même pas le minimum de repos.

Tebas entrave le parcours du Real Betis en Ligue des champions, selon la radio espagnole « okdiario » : moins de 72 heures de repos entre les matchs, tandis que son adversaire bénéficiera de 30 heures supplémentaires !

Tebas a en effet fixé le match de championnat du Betis face à l'Atlético de Madrid, également engagé en Ligue des champions, au dimanche 6 décembre à 21 h. Le Betis jouera ensuite le mercredi suivant à 18 h 45 contre Côme, qui disputera son match précédent le samedi à 15 h.

Outre la programmation du match du Real Madrid à Bilbao le dimanche, alors que les Merengues disputent leur rencontre de Ligue des champions le mercredi suivant à Londres, ce qu'il a infligé au Real Betis ce jour-là s'apparente à un véritable boycott.

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Le Betis affronte Côme le mercredi 9 décembre à 18 h 45, alors que la Liga a fixé son match précédent au dimanche à 21 h !

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Entre la fin du match de championnat, le dimanche 6 décembre, et le coup d'envoi de la rencontre suivante de Ligue des champions face à Côme au stade de La Cartuja, il ne restera que 67 heures et 45 minutes. C'est moins que les 72 heures réclamées par le syndicat des footballeurs professionnels, une exigence soutenue par la FIFA et dont Tebas se moque.

L'horaire du match entre l'Atlético de Madrid et le Real Betis, le dimanche 6 décembre à 21 h, est une insulte pour les deux équipes et une catastrophe organisationnelle de la part de la Liga. Deux équipes qui jouent en Ligue des champions le mercredi, l'une d'elles à 18 h 45 précises, sont privées du repos et de la préparation nécessaires en raison de la décision de Tebas. Le match aurait pu se jouer plus tôt.

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Avant ce match de Liga se tiendra en effet le deuxième tour de la Coupe du Roi. L'Atlético de Madrid n'y participe pas, puisqu'il dispute la Supercoupe d'Espagne, et pourrait donc jouer le samedi, voire le vendredi. Le Betis joue ce tour de coupe, mais pourrait facilement disputer son match le mardi, puisque sa précédente rencontre de Liga aura lieu le samedi à 14 h face au Rayo Vallecano.

Il aurait donc été tout à fait possible d'organiser le match entre l'Atlético de Madrid et le Real Betis le samedi, voire le vendredi. Et si Tebas tenait obstinément à le programmer le dimanche, il aurait pu choisir un horaire plus précoce, à 14 h ou à 16 h 15, afin que le Betis, en particulier, dispose de plus de temps pour récupérer et préparer son match de Ligue des champions. Au lieu de cela, la Liga l'a fixé au créneau le plus tardif possible.

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Le Betis est pourtant un acteur central pour l'Espagne en Europe. Dans ce cas précis, la situation est d'autant plus préjudiciable pour le football espagnol que le Betis est indispensable au bon parcours de la Liga en Europe et à l'obtention de la place supplémentaire qualificative pour la Ligue des champions, que le Betis a d'ailleurs remportée cette année.

Au lieu de soutenir une équipe qui ne participe pas régulièrement à la Ligue des champions (il ne s'agit que de sa deuxième participation), Tebas entrave son parcours autant que possible. On dirait qu'il souhaite voir le club enchaîner les mauvais résultats et, par conséquent, être éliminé de la compétition. Le match contre Côme est décisif, car celui-ci pourrait être un concurrent direct visant les mêmes objectifs.

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La différence entre la Liga et la Serie A est flagrante. En Italie, la ligue accorde une attention particulière à Côme, dont le match de ce week-end a été fixé au samedi à 15 h face à Monza. Cela signifie que Côme bénéficiera de 30 heures de repos supplémentaires par rapport au Real Betis pour préparer son match de Ligue des champions à Séville !