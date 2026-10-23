La saison dernière du Real Madrid s'est achevée sur un incident entre Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde, qui a contribué à faire exploser la situation au sein du club merengue au cours de l'exercice.

Selon ce qui circulait à l'époque, une altercation avait éclaté entre le joueur français et son homologue uruguayen, et s'était soldée par des sanctions financières infligées aux deux hommes par le club.

Durant la campagne électorale de l'été dernier, Florentino Pérez avait affirmé que ce qui s'était passé entre les deux joueurs était normal au sein d'un vestiaire, et que ce genre de choses arrivait chaque année, précisant que ce qui n'était pas normal, c'était que l'affaire soit devenue publique.

Aujourd'hui, Aurélien Tchouaméni s'est exprimé en toute franchise sur cet incident lors d'un entretien accordé à l'émission The Bridge.

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Le journal AS a rapporté les propos du joueur français, qui a déclaré : « Les gens parlent beaucoup, mais il n'y a eu aucune bagarre entre Valverde et moi. »

Et de poursuivre : « Il est vrai que certaines choses se passent à l'intérieur du vestiaire, mais nous ne nous sommes jamais battus. Dans un vestiaire, il peut y avoir des allusions et des choses de ce genre, mais je n'en suis pas venu aux mains avec Valverde. Il est vrai qu'une chose déplacée s'est produite. »

Il a ajouté : « Le seul problème dans tout cela, c'est qu'on parle du Real, où tout, aussi anodin soit-il, est amplifié et transformé en une affaire médiatique aux proportions démesurées. Et une chose qui n'était pas nécessairement un problème peut se transformer en véritable crise. »

Le joueur français a affirmé que ce qui s'était passé était normal dans le monde du sport, expliquant : « Ensuite, tout le monde m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, savoir ce qui s'était passé et si j'allais bien. Ils voulaient connaître les détails, mais sur le moment, il faut faire preuve de beaucoup de discrétion. J'ai dû leur dire qu'il n'y avait rien, pour apaiser leurs craintes. »

Il a souligné : « J'ai regardé une fois un documentaire sur le championnat de football américain, et j'ai vu que ce genre de choses arrivait souvent là-bas. »

Pour conclure, le milieu de terrain du Real Madrid a affirmé que ce qui s'était passé avait contribué à renforcer davantage sa relation avec Valverde, déclarant : « Si vous entrez dans le vestiaire aujourd'hui, vous verrez, comme l'a dit Mourinho, que la relation entre Valverde et moi est bonne, et qu'il n'y a aucun problème entre nous. »

Et de terminer : « Il n'y a aucun problème entre nous sur le terrain non plus, la vie continue. Au contraire, ce genre de choses peut vous rapprocher de l'autre personne. Nous allons bien, et il n'y a aucun problème entre nous. »