Mehdi Taremi, le capitaine de la sélection iranienne, a révélé que le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est rendu dans le vestiaire de l’équipe après la rencontre face à la Nouvelle-Zélande.

Les Iraniens ont entamé leur Coupe du monde 2026 par un match nul 2-2 face à la Nouvelle-Zélande au SoFi Stadium, dans un contexte politique brûlant qui a suivi une préparation qualifiée de la plus tendue de l’histoire du tournoi.

« Bien sûr, il cherche à nous aider, mais il y a aussi d’autres enjeux, et tout le monde en est conscient. Je n’ai pas besoin de le préciser, vous savez où nous en sommes », a déclaré Taremi, selon des propos rapportés par ESPN.

Le capitaine iranien a ajouté : « Je pense que la FIFA devrait nous aider davantage. Voyons ce qui se passera à l’avenir. »

Il a également manifesté sa profonde frustration après l’interdiction faite au président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, ainsi qu’à plusieurs membres du staff administratif et médical, de se rendre aux États-Unis.

« Tout cela est une catastrophe pour nous », a-t-il commenté.

L’Iran est ainsi devenu le premier pays à disputer une Coupe du monde sur le sol d’un État avec lequel il est en guerre, après des mois d’incertitudes quant à sa participation.

Le fait que l’Iran dispute son match d’ouverture dans la banlieue de Los Angeles accentue ces craintes, puisque cette ville abrite la plus grande communauté iranienne hors des frontières nationales, nombre d’entre ses membres ayant fui le pays après la révolution islamique de 1979.

Lors de l’exécution de l’hymne national iranien, les tribunes ont été le théâtre d’un mélange de sifflets et d’applaudissements, mais, dès le coup d’envoi, la sélection iranienne a pu compter sur le soutien retentissant des 70 108 spectateurs présents.