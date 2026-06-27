Tarmi accuse : « Les États-Unis veulent nous exclure de la Coupe du monde… et Infantino nous a trompés. »

Le capitaine de la sélection iranienne, Mehdi Taremi, a accusé la Fédération internationale de football (FIFA) et les autorités américaines de vouloir exclure son pays de la Coupe du monde 2026, après le match nul 1-1 face à l’Égypte, qui a compromis les chances des « Lions perses » de atteindre les seizièmes de finale.

« De notre point de vue, nous avons le sentiment que la FIFA et les autorités américaines veulent nous exclure du tournoi », a déclaré Tarmi dans la zone mixte après la rencontre, avant de critiquer directement le président de la FIFA, Gianni Infantino : « Il est venu après le premier match et a promis de résoudre tous les problèmes, mais la FIFA n’a rien fait. »

Il a pointé du doigt des problèmes logistiques majeurs, tels que le refus de visas pour une partie de son staff et des déplacements épuisants vers Tijuana entre les rencontres.

Il a ajouté d’un ton sec : « Cette Coupe est une catastrophe. Nous ne pouvons pas rivaliser dans ces conditions, ce n’est pas juste. Si la FIFA estime que c’est juste, c’est leur problème. »

De son côté, le sélectionneur Amir Qalanoui a accusé le pays hôte d’avoir privé son équipe de ses droits fondamentaux, déclarant : « S’ils nous avaient permis d’arriver deux semaines plus tôt, nous aurions été mieux préparés et en meilleure condition physique, mais ils nous ont privés de ce droit. »

Sur le terrain, la vidéo a annulé le but de la victoire iranienne dans le temps additionnel pour un hors-jeu de quelques centimètres de Shajai Khalilzadeh, aggravant la frustration d’une équipe déjà privée d’un penalty manqué par Taremi.

Le capitaine a assumé ses responsabilités : « Si nous sommes éliminés, c’est de ma faute », tout en nourrissant l’espoir de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Les Iraniens devront attendre les résultats des autres groupes, samedi prochain, pour connaître leur sort, tandis que les déclarations musclées de Tarmi et Qalanoï ont relancé le débat sur l’équité de la compétition.