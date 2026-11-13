Tare à propos de l’AC Milan : « Allegri et moi aurions dû être plus attentifs à certaines dynamiques. Je n’ai jamais eu l’occasion de parler à Cardinale, je ne voulais pas passer par-dessus la tête de certaines personnes. »

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Six mois après son licenciement, l’ancien directeur sportif Igli Tare livre ses vérités sur la saison dernière à l’AC Milan. Le dirigeant albanais s’est livré sur tous les sujets dans un entretien accordé à Sky Sport Unplugged.

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« Jusqu’en mars/avril, nous avons toujours été premiers ou deuxièmes, puis nous nous sommes effondrés mentalement à cause d’autres facteurs, y compris extérieurs à l’équipe, dont je ne veux pas parler. Allegri et moi aurions dû prêter davantage attention à certains de ces facteurs », commence Tare, faisant très probablement référence à la dispute entre Ibrahimovic et Allegri au sujet de la gestion de certains cadres de l’effectif, comme Pulisic et Leao.

Sur sa relation avec Cardinale : « Juste après la conclusion des négociations pour Jashari, j’ai reçu un appel de Cardinale qui m’a fait très plaisir. Il m’a dit que je pouvais lui parler de n’importe quoi. Mais je n’en ai jamais eu l’occasion, car il y avait au-dessus de moi des personnes que je ne voulais pas court-circuiter. »

Son regret sur le marché des transferts : « L’un de nos objectifs était Xhaka, justement pour faire venir dans l’équipe des joueurs dotés des qualités nécessaires pour guider un groupe. »

« Perdre 2-1 contre Cagliari, de la manière dont nous avons perdu… Je pense que c’était le pire match de ma vie. Je n’oublierai jamais ce que j’ai ressenti ni la peine que j’ai éprouvée pour les supporters présents au stade ce soir-là. »

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Sur sa relation avec Leao : « J’ai vraiment eu beaucoup d’affection pour Leao en tant que personne, mais c’est un joueur dont nous attendions tous davantage. Je pense que le football n’était plus une priorité pour lui. C’est ainsi que je vois les choses. Quelles étaient ses priorités ? Je pense que c’était un peu sa vie en dehors du football, la musique, la mode… Mais je n’ai jamais douté de son attachement à l’AC Milan. Il souffrait de ne plus avoir le même rendement qu’avant, et il a aussi eu beaucoup de problèmes physiques. »

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Pulisic et Gimenez : « Mon grand regret, c’est que j’attendais davantage de Pulisic en matière de responsabilités et de leadership : c’est un joueur de très haut niveau, aux qualités indiscutables. Mais sur le plan du rendement, il s’est passé des choses que je n’avais jamais vécues dans ma carrière. Prenez Gimenez : un garçon extraordinaire, dont les statistiques parlaient d’elles-mêmes, n’a pas réussi à marquer un but pendant un an. Puis il y a eu Pulisic, qui n’a pas marqué pendant six mois. Et Leao, qui n’a pas marqué pendant quatre mois. Ce sont des situations qu’on rencontre rarement dans le monde du football. »

Tare poursuit : « Goretzka ? À l’époque, c’est Furlani qui avait proposé cette idée. L’objectif était de bâtir un projet mêlant de jeunes joueurs promis à un bel avenir et des joueurs prêts à jouer. »

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« Quand je suis arrivé à l’AC Milan, la seule chose qu’on m’a demandée, c’était de faire venir un entraîneur italien. Allegri avait beaucoup d’expérience. À l’époque, je pensais que c’était la bonne personne pour nous mener rapidement en Ligue des champions. »

« J’ai eu l’occasion de parler avec Allegri. Lui aussi regrette beaucoup que cela se soit terminé de cette manière. L’AC Milan a quelque chose de spécial à ses yeux. »

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« Joe Gomez, de Liverpool ? Le transfert de Guehi de Crystal Palace à Liverpool a capoté et, au dernier moment, Liverpool a fait marche arrière. Nous avions déjà un accord, nous attendions seulement que cette opération se conclue. »