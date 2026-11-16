Comment regarder Tanzanie - Nigeria avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez la diffusion. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 4 17 nov. 2026 - 08:00

La Tanzanie reçoit le Nigeria dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. En déplacement en Afrique de l’Est, le Nigeria cherchera à confirmer sa récente dynamique dans le groupe.

L’équipe d’Eric Chelle arrive en forme. Le Nigeria a battu la Tanzanie 3-1 lors du match aller, le 13 novembre, et a également remporté des victoires contre Madagascar plus tôt dans cette campagne de qualification, se donnant ainsi une base solide dans le groupe L.

La Tanzanie est sous pression à domicile. L’équipe de Miguel Gamondi n’a remporté aucun de ses trois derniers matches officiels : elle s’est inclinée face à la Guinée-Bissau et au Nigeria en qualifications, et a fait match nul contre Madagascar. Une défaite à domicile compromettrait sérieusement ses chances de qualification.

La campagne de qualification du Nigeria n’a pas été sans turbulences. Sa défaite 3-0 contre la Guinée-Bissau reste une tache dans son bilan, et Chelle sait que c’est la régularité sur l’ensemble de la phase de groupes qui compte.

La Tanzanie pourra compter sur le soutien de son public, mais les confrontations récentes ne donnent guère de raisons au Nigeria de s’inquiéter. Le Nigeria a remporté trois des quatre dernières rencontres entre les deux équipes.

Pour tout savoir sur la manière de regarder Tanzanie - Nigeria, notamment les possibilités de suivre le match en direct et l’heure du coup d’envoi, poursuivez votre lecture.

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