Après l’erreur aussi grossière qu’historique de Neuer face au FC Augsbourg, le débat a repris de plus belle : le vétéran a-t-il peut-être dépassé son apogée et Urbig devrait-il jouer un rôle encore plus important plus tôt que prévu ? Dans le même temps, des experts expriment régulièrement des doutes sur la capacité de celui qui est appelé à devenir le numéro un à prendre déjà la relève. Les anciens gardiens Jens Lehmann et Oliver Kahn ont récemment abondé dans ce sens dans l’émission de Sky « Triple - der Hagedorn-Fussballtalk ».

Interrogé sur leurs déclarations lors de la conférence de presse précédant la réception du RB Leipzig, samedi, Kompany est parvenu à une conclusion surprenante, même s’il n’a pas souhaité commenter les doutes concernant Urbig. « Je ne peux pas commenter toutes les émissions de débat. (…) Nous avons toujours un plan et nous essayons de le suivre. Que Jonas fasse l’objet de cette discussion, c’est une bonne chose pour nous. Nous avons nous-mêmes créé cette situation », a déclaré le Belge, avant de souligner : « Nous l’avions déjà dit lorsqu’il est arrivé de Cologne, en janvier, il y a deux ans. »

Le transfert d’Urbig du FC Cologne à Munich, début 2025, pour un montant annoncé de sept millions d’euros, avait effectivement suscité des interrogations. La question était la suivante : pourquoi un jeune gardien talentueux irait-il s’asseoir sur le banc du Bayern alors que la fin de l’ère Neuer n’était pas encore en vue ? D’autant que celui qui avait alors 21 ans n’était même pas titulaire à Cologne.

Vincent Kompany et le Bayern Munich s’attendaient au débat sur les gardiens

« À l’époque, personne ne croyait cela possible, parce qu’il ne jouait pas à Cologne et qu’il était le deuxième gardien », a expliqué Kompany à ce sujet. Mais le Bayern avait toujours cru à la progression d’Urbig, a souligné l’entraîneur : « Ensuite, nous avons laissé la situation évoluer progressivement. Nous savions déjà un an à l’avance que cette discussion allait arriver. Et c’est une bonne chose. » Des propos qui constituent un éloge d’Urbig. Le Bayern, a réaffirmé Kompany, dispose d’une « bonne configuration », que « beaucoup aimeraient avoir ».

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Neuer y est aussi pour beaucoup, a précisé Kompany : « Manuel joue un rôle énorme dans cette histoire. Sans Manu, ce ne serait pas possible, sans sa présence, son leadership et ses performances pendant cette période. » Les deux gardiens, issus de générations différentes, se relaient aussi cette saison. Le joueur de 40 ans reste toutefois le numéro un incontesté, tandis qu’Urbig joue régulièrement.

Depuis le début de cette saison encore peu avancée, Urbig a gardé les buts munichois à trois reprises, notamment lors du récent et décevant match nul 3-3 contre Viking Stavanger en Ligue des champions, en l’absence de Neuer. Une nouvelle titularisation pourrait l’attendre samedi, puisque Neuer souffre toujours de sa blessure au pied et n’avait pas encore repris l’entraînement sur le terrain jeudi. « Je ne veux pas jouer au médecin », a déclaré Kompany. « C’est au pied, pas à la cuisse ni à l’épaule. Cela ne prendra pas trop longtemps. Nous verrons si ce sera demain ou la semaine prochaine. Il faut d’abord qu’il se sente mieux et qu’il s’entraîne quand il le pourra. Cette phase sera alors derrière nous. »

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Manuel Neuer mettra-t-il un terme à sa carrière cet été ?

Ces dernières semaines et ces derniers mois, Neuer avait toutefois laissé entendre à plusieurs reprises qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière l’été prochain. Selon Kahn, il aurait pu éviter le débat actuel à son sujet.

« Je ne peux rien recommander à qui que ce soit, chacun doit décider pour lui-même. Des questions comme : quand est-ce que j’arrête, quand est-ce que je me retire ? On s’épargne certaines situations. Participer encore une fois à la Coupe du monde, qui, pour le dire prudemment, n’a pas été une grande réussite », a déclaré l’ancien gardien de classe mondiale du Bayern dans cette émission, laissant entendre que Neuer aurait peut-être dû tourner la page dès l’été dernier. « Quand on atteint 36, 37, 38 ans, je l’ai vécu moi-même, le corps met plus de temps à récupérer. Une erreur arrive de temps en temps. Il y a aussi le mental, cette obligation d’être constamment à 100 %. À un moment donné, on n’y arrive plus, même si on le veut. C’est alors qu’on devient un sujet de débat. Et ce débat, qui est justement apparu dans la situation actuelle, on peut se l’épargner. »

Kann a également adressé une sorte de mise en garde à Neuer, qui pourrait avoir laissé passer le bon moment pour s’arrêter : « À un moment donné, il faut décider pour soi-même de ce qui compte le plus. Continuer à vivre sa passion le plus longtemps possible, ce que je peux aussi comprendre. Ou partir alors que les gens disent encore : il pourrait jouer deux ou trois ans de plus. Et à un moment donné, je vois doucement ce moment arriver, ce n’est plus sa propre décision, mais celle des autres. Et dans une si grande carrière, on n’a pas besoin de ça. »