Comment regarder Tampines Rovers FC - Shanghai Shenhua avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 26 nov. 2026 - 05:00

Tampines Rovers reçoit Shanghai Shenhua en Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes cherchent à améliorer leur position dans le groupe G. Le lieu de la rencontre n’a pas encore été confirmé.

Quatrième du groupe, Tampines reste sur des résultats contrastés. Le club a écrasé Hougang United 5-0 en S.League le 22 novembre, après un match nul et vierge face à Geylang International.

Ses résultats sur la scène continentale sont plus difficiles à interpréter. Tampines s’est incliné deux fois contre Svay Rieng, 5-1 le 29 octobre puis 2-0 le 5 novembre, et sa défense a encaissé beaucoup de buts lors de ces rencontres.

Shenhua occupe la troisième place du groupe, mais a perdu ses deux derniers matches de Ligue des champions 2 face à Machida Zelvia, d’abord 1-0 puis 2-1. Sur la scène nationale, le club a réagi en battant Qingdao West Coast 4-0 le 8 novembre.

Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison. Shenhua s’est imposé 2-1 à Shanghai le 17 septembre. Tampines a donc une revanche à prendre à domicile.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la diffusion et la forme récente des équipes avant la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion de Tampines Rovers - Shanghai Shenhua ne sont pas encore disponibles. Les détails concernant la chaîne TV et le streaming seront ajoutés dès leur confirmation.

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