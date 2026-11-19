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Tammy Abraham n’est revenu définitivement à Aston Villa qu’en janvier 2026, mais pourrait-il repartir 12 mois plus tard ? L’attaquant international anglais a peu joué en Premier League cette saison. Richard Dunne a confié à GOAL que le joueur de 29 ans avait d’importantes décisions à prendre pour son avenir à court et à long terme.

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Formé à Chelsea, Abraham est passé par l’Italie

Originaire de Londres, Abraham est issu du centre de formation de Chelsea. Après ses débuts en équipe première, il a inscrit 30 buts en 82 apparitions pour le club . Il a également été appelé en équipe d’Angleterre et a remporté la Ligue des champions.

La concurrence à son poste l’a amené à envisager un départ en 2021. Il a alors décidé de sortir de sa zone de confort professionnelle pour rejoindre l’Italie . Ses débuts prometteurs à la Roma se sont traduits par 27 buts lors de sa première saison, mais ses statistiques ont ensuite décliné, au fil de prêts à l’AC Milan et à Beşiktaş.

Jackson à la pointe de l’attaque d’Emery

Villa, qu’Abraham avait aidé à monter en Premier League lors d’un prêt en 2018-2019, a fait revenir un visage familier dans le championnat anglais lors du dernier mercato hivernal, moyennant 18 millions de livres (24 millions de dollars).

Abraham a savouré un succès en Ligue Europa, mais Ollie Watkins était le premier choix d’Unai Emery pour occuper seul la pointe de l’attaque. Watkins a rejoint le club saoudien d’Al-Hilal durant l’été, mais l’avant-centre colombien Nicolas Jackson a été recruté en provenance de Chelsea .

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Abraham se retrouve donc cantonné à un rôle de doublure et n’a plus joué une minute en Premier League avec Villa depuis la mi-septembre. À 29 ans, celui qui compte 11 sélections avec l’Angleterre a vraiment besoin de jouer plus régulièrement.

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Abraham doit-il partir en janvier ?

Dans ces conditions, Abraham pourrait-il chercher à obtenir un nouveau transfert début 2027 ? Interrogé sur ce point, Dunne, ancien défenseur d’Aston Villa qui s’exprimait en partenariat avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Peut-être, oui.

« Il a traversé une période où Unai Emery s’appuie sur un attaquant plus mobile. Quand Ollie Watkins était là, il prenait évidemment très bien la profondeur et se débrouillait bien seul en pointe. Et je pense que, lors de l’arrivée de Nicolas Jackson, c’était du 50-50. Est-ce que ça allait marcher ou est-ce qu’on allait retrouver le Nicolas Jackson qu’on avait vu à Chelsea pendant un certain temps ?

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« Heureusement, Emery a réussi à le faire jouer et à le faire travailler. On voit qu’il peut mettre en difficulté une ligne défensive à lui seul. Il semble préférer pouvoir courir des deux côtés du terrain, dans les deux couloirs, et mobiliser toute une défense grâce à cette liberté de mouvement.

« Tammy Abraham n’a probablement pas le même profil. C’est un très bon joueur, mais dans un autre registre. Je ne vois pas vraiment Unai Emery adopter un style de jeu qui conviendrait parfaitement à Abraham.

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« Tant qu’il reste un joueur de complément, j’imagine qu’il devra accepter d’être une doublure, de jouer quelques minutes ici et là. Tout dépendra donc de son choix et de la capacité de Villa à le remplacer pendant le mercato de janvier, réputé difficile. »

Le total de buts d’Abraham avec Aston Villa en 2026-2027

Abraham a inscrit trois buts cette saison, autant que lors de la seconde moitié de la saison dernière, mais il n’a toujours pas marqué en Premier League . Ses réalisations ont été inscrites en Carabao Cup et en Ligue des champions.

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Villa a besoin d’une autre option que l’attaquant sud-américain Jackson, car le repos et la rotation de l’effectif sont importants lorsque l’équipe joue sur plusieurs tableaux. Reste à savoir si Abraham acceptera de rester et de jouer les seconds rôles.