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Tambours, chants et feux d’artifice… Les supporters marocains déstabilisent l’équipe de France avec la « recette mexicaine »

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Mexico
France
Maroc
É.-U.
Mexique

Un match difficile attend les deux équipes lors de la Coupe du monde 2026.

À l’instar des supporters mexicains, les fans marocains ont fait monter la pression quelques heures avant d’affronter l’équipe de France en Coupe du monde 2026.

Les Marocains défient les Bleus ce jeudi au stade Gillette de Boston (États-Unis) pour le coup d’envoi des quarts de finale.

Vingt-quatre heures avant le coup d’envoi, les supporters marocains ont eu recours à une ruse bien connue pour perturber la concentration des Bleus à leur hôtel de Boston, selon laradio française « Radio Monte-Carlo ».

Mercredi soir, à 23 h 30 précises, ils ont tiré des feux d’artifice assourdissants aux abords de l’hôtel de l’équipe de France, puis se sont progressivement approchés de l’établissement.

Les supporters ont alors déclenché un vacarme assourdissant, tant dans l’hôtel que dans les bâtiments environnants, à l’aide de klaxons, de chants et de battements de tambour.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Maroc crest
Maroc
MAR

Les forces de sécurité chargées de la protection de la délégation française ont tenté de désamorcer la situation à l’amiable ; Mohamed Sanhaji, l’officier de sécurité des « Bleus », a finalement convaincu les supporters de quitter les lieux calmement.

Rappelons que les supporters mexicains ont adopté un comportement similaire tout au long de cette Coupe du monde, notamment avant le match contre l’Équateur en seizièmes de finale, puis contre l’Angleterre en huitièmes.

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