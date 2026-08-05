Fenerbahçe a fait un grand pas vers les barrages de la Ligue des champions. Les Canaris jaunes ont été nettement supérieurs à Sturm Graz, qui ne pouvait pas se plaindre d’une défaite 2-0. Anderson Talisca et Mason Greenwood ont trouvé le chemin des filets pour Fenerbahçe, qui disputera le match retour en Autriche mardi prochain. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera au tour de barrage le Sparta Prague ou l’Olympique Lyonnais.

Fenerbahçe n’a pas mis longtemps à afficher sa classe. Après une magnifique combinaison rapide impliquant notamment N’Golo Kanté, Marco Asensio et Kerem Aktürkoglu, le ballon est arrivé jusqu’à Talisca, qui a enchaîné d’une frappe puissante en pivot pour faire mouche : 1-0.

C’était une avance méritée pour Fener, qui avait déjà manqué une occasion par l’intermédiaire de Kerem et se montrait aussi solide défensivement. Jayden Oosterwolde a ainsi impressionné le public du bouillant Kadiköy avec un tacle autoritaire aux abords de sa surface.

Le défenseur néerlandais s’est retrouvé de nouveau sous les projecteurs peu après, mais cette fois pour une moins bonne raison. Le défenseur est resté au sol après un duel à la course, a touché son ischio-jambier et a été remplacé par Archie Brown.

Juste avant la pause, Fenerbahçe a doublé la mise. Un corner joué à deux est arrivé, via Asensio, jusqu’à Greenwood, dont la lourde frappe de l’extérieur de la surface est superbement entrée dans le petit filet : 2-0.

Fenerbahçe a aussi clairement été la meilleure équipe en seconde période, mais les Turcs ont manqué l’occasion de faire encore plus mal aux Autrichiens et ont raté des opportunités par l’intermédiaire notamment de Talisca, Irfan Can Kahveci et Fred.

Surtout dans le temps additionnel, Fenerbahçe aurait dû inscrire son troisième but de la soirée, si Irfan Can n’avait pas buté, en excellente position, sur un défenseur revenu glisser au moment de reprendre son ballon placé.