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Alors que la Ligue Jawwy Élite des moins de 21 ans a atteint la 12e journée de la saison 2026-2027, les signaux positifs se multiplient autour des talents saoudiens en quête d'une occasion de se montrer et d'attirer les regards. La compétition offre aux jeunes joueurs un espace précieux pour prouver leur valeur, au moment où l'on insiste de plus en plus sur la nécessité d'investir dans les nouvelles générations en vue des échéances à venir, à commencer par le projet de la sélection saoudienne pour la Coupe du monde 2034.

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La dernière journée a mis en lumière plusieurs noms à suivre : des gardiens auteurs de prestations remarquables malgré les résultats de leurs équipes, des joueurs qui ont marqué les esprits par des buts de toute beauté et des attaquants qui poursuivent leur course à la première place du classement des buteurs. Voici les cinq talents qui ont le plus attiré l'attention lors de la 12e journée.

Salman Al-Jadaani : le gardien d'Al-Ahli sauve ce qui pouvait l'être

Malgré la défaite d'Al-Ahli face à Al-Riyadh, le gardien Salman Al-Jadaani s'est distingué comme l'un des meilleurs éléments de son équipe. Il a repoussé plusieurs tentatives dangereuses et empêché l'écart de se creuser, notamment face aux face-à-face et aux centres qui ont menacé son but à maintes reprises.

Certes, le ballon qui lui a échappé des mains sur la frappe d'Abdulelah Al-Talea, et qui a abouti au but de Bather Al-Rashidi, n'a pas été irréprochable. Mais cette action n'efface pas les interventions décisives du jeune gardien tout au long de la rencontre. Al-Jadaani a subi une pression offensive constante et a réussi à maintenir Al-Ahli dans le match, en dépit des erreurs défensives commises par son équipe.

Cette expérience revêt une importance d'autant plus grande que le débat sur l'avenir du poste de gardien en équipe première d'Al-Ahli bat son plein, et que le club a besoin de préparer de jeunes options capables de rivaliser à l'avenir.

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Fawaz Al-Mashhour : une frappe de mule d'Al-Nassr dans l'esprit de Kompany

Fawaz Al-Mashhour, latéral d'Al-Nassr qui porte le numéro 2, n'avait pas besoin de marquer à répétition pour se faire remarquer. Il a pourtant choisi de laisser une empreinte exceptionnelle en trouvant le chemin des filets d'une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface.

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Ce but a rappelé l'une des actions les plus célèbres de l'ancien défenseur belge Vincent Kompany sous le maillot de Manchester City, lorsqu'il avait envoyé un missile de loin dans les filets de Leicester City lors de la saison 2018-2019, à un moment décisif de la course au titre en championnat d'Angleterre.

Fait notable, Al-Mashhour, à l'image de Kompany sur cette action, n'est pas réputé pour son efficacité devant le but. Il a toutefois prouvé que le jeune latéral dispose d'une arme supplémentaire capable de faire la différence, surtout lorsqu'il a de l'espace pour monter et frapper.

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Faisal Al-Shammari : la défaite d'Al-Ettifaq n'éclipse pas son gardien

Lors du match entre Al-Ettifaq et Al-Nassr, le gardien Faisal Al-Shammari a fait partie des noms qui méritent qu'on s'y attarde. Il a livré une bonne prestation malgré la défaite de son équipe et a repoussé plusieurs tentatives d'Al-Nassr qui menaçaient d'alourdir le score.

Grâce à ses réflexes et à sa gestion des occasions à bout portant, Al-Shammari a permis à Al-Ettifaq de rester dans le match par moments. Il a ainsi confirmé que l'équipe ne compte pas uniquement sur sa force offensive en Ligue Jawwy, mais dispose aussi d'éléments capables d'apporter un plus en défense.

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Wael Kaddan : novembre, le tournant pour l'attaquant d'Al-Faisaly

Depuis sa promotion dans l'équipe espoirs en novembre dernier, Wael Kaddan, attaquant et ailier d'Al-Faisaly, s'impose progressivement. Meilleur buteur de l'équipe des moins de 18 ans, il avait eu besoin d'un temps d'adaptation pour relever les défis de cette nouvelle étape.

Le joueur commence toutefois à récolter les fruits de sa progression : il a inscrit trois buts lors de ses quatre derniers matchs, formant un duo offensif remarquable avec Dayo Osho et contribuant aux bons résultats de son équipe, dont la victoire face à Al-Watan lors de la dernière journée.

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Kaddan possède une polyvalence offensive qui lui permet d'évoluer à plusieurs postes, ce qui en fait un nom à suivre lors des prochaines journées, surtout s'il maintient son rythme actuel devant le but.

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Abdulmajeed Sharif : l'attaquant d'Al-Taawoun se rapproche du sommet

Loin des noms mis en lumière par un but exceptionnel ou des arrêts décisifs, Abdulmajeed Sharif, joueur d'Al-Taawoun, progresse discrètement dans la course au titre de meilleur buteur. Auteur de quatre buts lors des trois dernières journées, il porte son total à huit réalisations.

Le joueur n'est plus qu'à un but de Moussa Adam et Amadou Diang, et se rapproche d'une entrée en force dans la lutte pour la première place du classement des buteurs, grâce à la variété des solutions dont il dispose devant le but.

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Sharif ne s'en remet pas à une seule manière de marquer : il excelle dans le jeu aérien et dans ses déplacements à l'intérieur de la surface, et sait aussi frapper de différentes distances. Autant de qualités qui font du porteur du numéro 30 l'un des éléments offensifs les plus prometteurs de la compétition.

Entre les prestations d'Al-Jadaani et d'Al-Shammari, la frappe de mule d'Al-Mashhour, l'éclosion de Kaddan et la réussite de Sharif devant le but, la 12e journée confirme que la Ligue Jawwy Élite ne se limite pas à la course aux résultats. Elle révèle aussi une série de noms à suivre, en attendant que ces débuts se transforment en véritables pas vers les équipes de la Ligue Roshn et les sélections nationales.