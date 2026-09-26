Le Croate Dragan Talajić, sélectionneur de l'équipe de Bahreïn, a lancé un défi avant le match tant attendu face aux Émirats arabes unis en Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 », affirmant sa confiance en la capacité de ses joueurs à afficher un meilleur visage et à décrocher un résultat qui donnerait à l'équipe une forte impulsion dans la course à la qualification pour les demi-finales.

Talajić a assuré que la compétition restait ouverte à toutes les sélections, insistant sur la difficulté du tournoi et la force des adversaires. Il a déclaré lors de la conférence de presse : « Je félicite toutes les équipes qui ont réussi lors de la première journée. C'est un tournoi difficile, et tout le monde a une chance de se qualifier. J'ai confiance en mes joueurs et nous fournirons un bon travail demain, si Dieu le veut. La sélection que nous allons affronter a livré un match précédent très solide, et elle possède des joueurs de très haut niveau. »

Talajić : je veux rendre les Bahreïnis fiers

Le sélectionneur de Bahreïn a évoqué la relation forte entre les supporters et la sélection, affirmant sa volonté de livrer une prestation qui réjouisse les fans lors du prochain match. Il a ajouté : « J'aime la relation entre le peuple bahreïni et les joueurs, et si Dieu le veut, demain je les rendrai fiers de leur sélection. »

À propos du match face aux Émirats arabes unis, Talajić a insisté sur la nécessité de hausser le rythme du jeu tout au long de la rencontre et de ne pas offrir à l'adversaire des espaces ou des occasions à exploiter, soulignant que la sélection émiratie aborde la rencontre avec un avantage après sa victoire lors de la première journée.

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Il a déclaré : « Nous devons être plus rapides tout au long du match, et ne leur laisser aucune occasion. Zlatko est le meilleur entraîneur du tournoi, et je félicite la Fédération émiratie pour ce choix. La sélection émiratie est dans une meilleure position que nous car elle a remporté son premier match, contrairement à nous. »

Zlatko : un adversaire sur le terrain et un ami venu de Croatie

Talajić a fait l'éloge de son compatriote Zlatko Dalić, sélectionneur de l'équipe des Émirats arabes unis, revenant sur la relation particulière qui les unit en tant que représentants de l'école croate d'entraînement.

Le sélectionneur de Bahreïn a déclaré : « Je suis Croate et fier de ce que Zlatko a accompli avec l'équipe de Croatie, et je lui souhaite bonne chance avec la sélection émiratie. »

Malgré son estime pour les qualités de Dalić, Talajić est conscient que le prochain match ne tolère pas beaucoup d'erreurs, d'autant que la sélection bahreïnie cherche à rattraper ce qu'elle a manqué lors de la première journée, tandis que la sélection émiratie aborde la rencontre avec un meilleur moral après sa victoire.

Abdeljabbar : nous travaillons à corriger les erreurs offensives

De son côté, Mahdi Abdeljabbar, joueur de l'équipe de Bahreïn, a affirmé que l'équipe travaillait à corriger les erreurs apparues lors du match précédent, en mettant davantage l'accent sur l'amélioration de l'efficacité devant le but, indiquant que les joueurs avaient tiré profit des consignes du staff technique lors des entraînements.

Abdeljabbar a déclaré : « L'entraînement d'hier s'est fait en deux groupes, et le sélectionneur nous a donné les consignes appropriées. Nous ne ferons pas de la météo une excuse, car nous avons déjà joué dans ces conditions, et nous essayons d'améliorer notre niveau devant le but. »

Il a ajouté : « Nous avons confiance dans la tactique du sélectionneur, et tous les joueurs veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, mais il peut y avoir un manque de concentration ou de mauvaises décisions, et nous travaillerons à améliorer nos décisions lors du prochain match. »

Entre la volonté de Bahreïn de corriger les erreurs de la première journée et la confiance des Émirats arabes unis après leur victoire lors de leur match d'ouverture, le prochain match s'annonce comme un véritable test de la capacité des deux sélections à gérer la pression et à faire la différence sur les petits détails, dans une rencontre dont le résultat pourrait peser dans les calculs de la qualification pour les demi-finales.