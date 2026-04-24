Recrue hivernale de l’Ajax, le défenseur Takehiro Tomiyasu dispose jusqu’ici d’un temps de jeu relativement faible. Le Japonais espérait mieux pour ses premiers mois au club, a-t-il reconnu auprès d’Ajax Life.

Le défenseur polyvalent, âgé de 27 ans, avait rejoint les rangs ajacides durant le mercato hivernal en tant que joueur libre, après la non-prolongation de son contrat avec Arsenal l’été précédent. Son objectif était de peaufiner sa préparation en vue de la Coupe du monde.

Pourtant, la saison ne se déroule pas comme prévu pour le défenseur. L’international japonais n’a pour l’instant disputé que 207 minutes sous les ordres d’Oscar García, réparties sur sept matchs. « Il faut jouer pour montrer l’exemple », reconnaît-il.

Arrivé en janvier, il pensait rapidement fouler la pelouse de la Johan Cruijff Arena, mais son intégration a pris plus de temps que prévu, à sa grande déception. « J’espérais revenir plus tôt, mais j’ai travaillé en étroite collaboration avec le staff médical. Ils ne voulaient rien forcer. »

Concernant son avenir, le défenseur reste évasif : son contrat se termine cet été et la question d’une prolongation, notamment financière, est encore en suspens. « Je ne peux rien dévoiler pour le moment, je me concentre sur les dernières semaines de la saison », assure-t-il.

Très exigeant envers son propre niveau, il entend encore se distinguer durant les dernières semaines du championnat. « Je reste toujours critique envers mes performances. Contre le Sparta, je n’étais pas encore tout à fait satisfait de mon jeu. Je dois montrer ces prochaines semaines que je peux apporter davantage à l’Ajax que cela. »

Avant que Tomiyasu ne rejoigne le Japon pour la Coupe du monde, l’Ajax affrontera encore le NAC Breda (à l’extérieur), le PSV (à domicile), le FC Utrecht (à domicile) et le sc Heerenveen (à l’extérieur). L’équipe de Garcia devra mettre les bouchées doubles pour éviter les barrages de qualification pour les compétitions européennes.