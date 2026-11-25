Comment regarder Tai Po - Adelaide United avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 26 nov. 2026 - 07:15

Tai Po reçoit Adelaide United en Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes, en difficulté dans la compétition, jouent leur place au classement du groupe F.

Le club hongkongais occupe la quatrième place du groupe et reste sur une défaite 2-1 face à Kitchee en 1. Division, le 21 novembre. Plus tôt dans le mois, il s’était imposé 3-1 sur le terrain d’Eastern District.

Le parcours continental de Tai Po est difficile. Battu 4-1 puis 0-3 par BG Pathum United lors de ses deux dernières sorties en Ligue des champions 2, le club a besoin d’un résultat à domicile.

Adelaide United est troisième du groupe F, mais aborde cette rencontre en manque de confiance. Le club australien s’est incliné 4-2 face aux Western Sydney Wanderers en A-League Men le 20 novembre.

Ses récents résultats sur la scène continentale sont également difficiles. Adelaide a perdu 5-0 contre les Lion City Sailors le 5 novembre, puis 2-0 face au même adversaire le 29 octobre.

Les visiteurs avaient toutefois battu Tai Po 3-0 lors de leur rencontre en septembre, ce qui ajoute de l’intérêt à ces retrouvailles.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce match, de l’heure du coup d’envoi à l’actualité des équipes et à leur forme récente.

Actualité des équipes et effectifs