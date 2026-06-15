Taha Hussein et Oum Kalthoum… Un message spécial de Liverpool à Mohamed Salah avant la rencontre face à la Belgique

Le Liverpool FC a adressé un nouveau message à sa légende Mohamed Salah, qui s’apprête à disputer, dans quelques heures, le premier match de l’Égypte dans la Coupe du monde 2026 face à la Belgique.

Les Pharaons figurent dans le groupe G, en compagnie de la Belgique, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.

Le club anglais a par ailleurs félicité le capitaine des Pharaons pour son 34^e anniversaire, le 15 juin, publiant sur X : « Joyeux anniversaire au Roi égyptien ».

La page Facebook officielle des Reds en arabe lui a également adressé un message spécial, assorti d’un résumé de ses statistiques impressionnantes sous le maillot rouge, dont le dernier acte est prévu à l’issue de la saison 2025-2026.

La page arabe du club a même cité un vers du poète égyptien Ahmed Al-Zain, initialement écrit pour le doyen de la littérature arabe Taha Hussein : « L’histoire est fière de lui, il s’est élevé en orateur. »

Elle a également présenté les statistiques de la star égyptienne avec les Reds sur neuf ans (2017-2026), agrémentées d’un extrait de « Ansak » d’Oum Kalthoum, intitulé : « Des années qui ont filé comme des secondes dans ton amour ».

À l’issue de la Coupe du monde, Mohamed Salah devrait annoncer sa nouvelle destination, plusieurs clubs saoudiens ainsi que le club turc de Fenerbahce s’étant manifestés.

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