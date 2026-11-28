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Jonathan Tah, défenseur du Bayern Munich, s'est dit satisfait de la prestation de son équipe face à Hambourg, malgré le match nul et vierge entre les deux formations ce samedi au Volksparkstadion, lors de la 11e journée de Bundesliga. Le club bavarois a terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Joshua Kimmich avant la fin de la première période.

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« Je ne pense pas qu'on pouvait remarquer que nous jouions en infériorité numérique en seconde période. Et quand on peut dire cela, on peut certainement être fier de la prestation », a déclaré Tah devant la presse à l'issue de la rencontre.

L'international allemand a poursuivi : « Bien sûr, on veut gagner, prendre des points et les ramener à la maison, c'est une évidence. »

Avant d'ajouter : « Nous ne sommes jamais satisfaits quand nous ne gagnons pas, mais nous pouvons vraiment être fiers de la prestation que nous avons livrée, à l'extérieur et à dix. Ce n'est pas facile du tout, et nous devons simplement nous appuyer sur cela. »

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L'expulsion de Kimmich

Le Bayern a subi un coup dur à la 44e minute, lorsque l'arbitre Bastian Dankert a adressé un carton rouge direct à Kimmich après consultation de la vidéo, pour avoir tiré les cheveux du joueur de Hambourg Alexander Røssing-Lelesiit, après avoir été bousculé par ce dernier.

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Interrogé sur l'état de Kimmich et sur le fait de savoir s'il avait conscience que son geste n'était pas judicieux, Tah a répondu : « Oui, je pense qu'il le sait. Nous le savons tous. Inutile de continuer à en débattre ou à en parler, c'est clair. »

Il a enchaîné : « Mais nous devions gérer la situation pendant le match, et je pense que c'est le plus important. Je pense que nous l'avons gérée de manière remarquable en seconde période. Comme je l'ai dit, ce qu'il (Kimmich) a fait n'était pas correct, il le sait, et nous le savons tous. Nous devons aller de l'avant. »

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Au sujet du climat tendu qui règne actuellement au sein du club bavarois, Tah a déclaré : « C'est vraiment fou de voir à quelle vitesse les choses changent dans le football, et comment on peut ressentir une chose une semaine, puis quelque chose de complètement différent la semaine suivante. »

Il a poursuivi : « Nous jouons de nouveau mardi, puis vendredi. Si nous gagnons ces deux matchs, tout semblera de nouveau aller bien vu de l'extérieur. »

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Et d'ajouter : « Je ne pense pas que nous devions nous préoccuper des vagues d'opinions qui nous parviennent de l'extérieur, et qui sont compréhensibles. Nous allons continuer à nous en tenir à nos principes. »

L'ancien défenseur du Bayer Leverkusen a conclu : « Nous savons qu'il y a des situations difficiles en ce moment, que ce soit pour certains joueurs sur le plan individuel ou pour nous en tant qu'équipe. Mais la seule façon de surmonter cela, c'est de rester soudés en tant qu'équipe, et c'est exactement ce que nous allons faire. »

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Les blessures

De son côté, Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, s'est montré inquiet au sujet de la blessure de Konrad Laimer, contraint de quitter le terrain à la 87e minute alors qu'il était entré en jeu à la 53e minute.

« Ça ne s'annonce pas bien. D'habitude, on peut surmonter ce genre de blessure et continuer à jouer, mais il n'a pas pu. Ce n'est donc pas bon signe. Mais nous ne nous sommes pas plaints jusqu'ici, et nous n'allons pas commencer maintenant. Nos ambitions restent les mêmes », a déclaré le technicien belge.

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En revanche, Kompany a révélé que le remplacement du jeune Lennart Karl n'était pas dû à une blessure, écartant tout problème physique chez le joueur : « Lennart n'était pas blessé. Le plan était à la base qu'il ne joue pas de nouveau 90 minutes complètes aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que ce joueur n'a encore que 18 ans. »