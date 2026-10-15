Tjaronn Chery espère que Dusan Tadic retrouvera rapidement son niveau d’antan. Le capitaine du NEC l’a déclaré lors d’un point presse avant le match de Ligue Europa contre Levski.

Jusqu’ici, Tadic peine à laisser son empreinte sur le jeu du club de Nimègue. En 12 apparitions, il a délivré 3 passes décisives, mais n’a toujours pas marqué pour l’équipe de Dick Schreuder.

Il a toutefois évoqué auprès de NU.nl son amour pour l’Ajax et les « lacunes » de ses coéquipiers. « Je prépare régulièrement des actions et je ne reçois pas le ballon. Ou bien on ne me le rend pas après quelques touches de balle. Mon cerveau fonctionne alors apparemment trop vite. C’est difficile à vivre, je suis souvent en conflit avec moi-même et c’est la tempête dans ma tête », a notamment déclaré Tadic.

Tadic a ensuite précisé sur ESPN que ses intentions étaient bonnes, et Chery le croit. « Je connais Dusan en tant que footballeur et en tant que personne. Il n’est pas différent de moi. Il est venu au NEC pour élever le niveau. C’est aussi mon objectif et celui des autres joueurs de l’équipe. Au fond, je comprends ce qu’il veut dire. »

Chery attend néanmoins davantage de Tadic, qui n’a pas encore retrouvé son niveau d’antan depuis son retour en Eredivisie. « Bien sûr, on voit qu’il a beaucoup de qualités. Il est très solide avec le ballon et trouve souvent la bonne solution. Ce n’est pas encore le Dusan Tadic que nous avons connu à l’Ajax, mais il va vite le redevenir. Il sera alors important pour l’équipe et nous aidera à franchir un cap », estime Chery.

Depuis l’arrivée du Serbe, peu de choses ont changé pour Chery, comme il l’explique. « Non, je joue toujours comme l’an dernier. Au même poste. L’an dernier aussi, j’ai joué avec différents joueurs. Noé (Lebreton, ndlr), Bryan (Linssen, ndlr] et quelques autres ont joué à mes côtés, derrière l’attaquant. »

« Je pense que c’est une bonne chose d’avoir beaucoup d’options à de nombreux postes, poursuit-il. Oui, quand on joue avec de bons joueurs à un tel poste, cela ne peut être que positif. »