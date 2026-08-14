Le départ imminent de Rodri accélère considérablement les activités de Manchester City sur le marché des transferts. Le milieu espagnol de 30 ans devrait, selon toute vraisemblance, rejoindre le FC Barcelone, les négociations entre les deux clubs battent déjà leur plein.

Pour combler immédiatement le vide qui se profile au milieu de terrain, les dirigeants des Skyblues ont arrêté leur priorité : Enzo Fernandez doit rejoindre Manchester. De son côté, l’Argentin de 25 ans a déjà signalé sa volonté de rallier les Cityzens.

Cependant, les discussions avec le FC Chelsea s’annoncent extrêmement compliquées, les Londoniens ayant leurs propres exigences concernant le cadre financier. Les Blues ont très clairement fait savoir à quelles conditions ils laisseraient partir leur cadre, et ont fixé une échéance : une offre doit être sur la table aujourd’hui avant 18 heures, en conformité totale avec les exigences de la direction du club londonien.

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Combien Manchester City offre-t-il pour Enzo Fernandez ?

C’est précisément à ce stade que l’opération risque toutefois de se gripper. Manchester City doit bien transmettre une offre officielle aujourd’hui, qui s’élèverait, selon les informations, à environ 120 millions d’euros.

Mais ce montant reste encore inférieur à la somme réclamée par Chelsea. Les dirigeants de Stamford Bridge demandent l’équivalent d’environ 140 millions d’euros pour céder l’international argentin.

Chelsea n’a aucune pression dans le dossier Enzo Fernandez

Reste à savoir si les Blues reviendront à la table des négociations après réception de l’offre de City, ou s’ils refuseront catégoriquement toute nouvelle discussion. Le contrat de Fernandez à Londres courant encore jusqu’en 2032, le club se trouve dans une position de force dans les négociations.

Il n’existe absolument aucune pression, financière ou sportive, pour se séparer du milieu de terrain. Jusqu’à présent, Chelsea est resté inflexible, tant sur son exigence de 140 millions d’euros que sur la date limite fixée à 18 heures. Les Londoniens ont clairement affiché leur position, si bien que la situation dans ce feuilleton du mercato reste palpitante à l’approche de l’ultimatum.