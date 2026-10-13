Dans une affaire qui a secoué les fondements du championnat de France et relancé le débat sur la protection des joueurs et l'arbitrage vidéo, le LOSC envisage de saisir la justice après la terrible blessure subie par son défenseur portugais Tiago Santos, qui pourrait mettre un terme à l'ensemble de sa saison.

Dans un communiqué officiel, le club lillois a annoncé qu'il étudiait toutes les démarches juridiques à sa disposition après que son défenseur de 24 ans a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une lésion du ménisque du genou droit, à la suite d'un tacle violent et incontrôlé du milieu de terrain du Havre Amir Richardson lors de la première période de la rencontre entre les deux équipes samedi, remportée par Lille sur le score de 1-0.

Le club a précisé que le joueur avait quitté la pelouse sur une civière, en état de choc, soulignant que l'arbitre s'était contenté de siffler une faute sur ce tacle sans adresser le moindre avertissement à Richardson, une décision que Lille juge catastrophique et sans rapport avec la gravité d'une intervention qui méritait, selon le club, un carton rouge direct.

C'est pourquoi le club a demandé à la Ligue de football professionnel de transmettre le dossier à la commission de discipline, tout en réclamant des explications officielles sur le processus de visionnage vidéo effectué par les arbitres de la rencontre et sur les raisons pour lesquelles ils ne sont pas intervenus pour corriger la décision.

Dans son communiqué, Lille a insisté sur le fait qu'il conservait l'intégralité de ses droits juridiques : « Le LOSC étudie toutes les voies juridiques possibles et se réserve le droit d'engager toute action en justice nécessaire afin d'obtenir réparation de son préjudice. »

Et d'ajouter : « Le club soutiendra Tiago dans toutes les démarches qu'il décidera d'entreprendre pour défendre ses droits. Le LOSC respecte tous les autres clubs du championnat de France et attend le même respect en retour. »

Cette blessure constitue un coup dur pour le défenseur portugais, qui avait déjà souffert d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en 2024. Elle représente également un coup rude pour Lille, deuxième du championnat de France, qui se prépare à un rendez-vous décisif face à Arsenal à Londres en Ligue des champions.







