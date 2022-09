Système, blessures, Giroud, Tchouaméni… Didier Deschamps s'exprime avant France-Autriche

A la veille de France-Autriche, en Ligue des nations, Didier Deschamps s'est confié en conférence de presse sur de nombreux sujets.

24 heures avant la rencontre des Bleus au stade de France, le sélectionneur a balayé l'actualité des Bleus revenant sur la question des droits à l'image, le statut d'Olivier Giroud et la dimension prise par Aurélien Tchouaméni.

Deux jours après l'accord sur entre vos joueurs et la fédération sur les droits à l'image, comprenez-vous leur combat sur ce point ?

Ça a toujours été de tout temps, même il y a très longtemps, il y a des échanges, des discussions, pour arriver à des accords communs ou les intérêts des uns et des autres sont pris en compte. De par ma position, je suis là pour que les joueurs, l'institution, les partenaires, tout le monde puisse trouver un terrain d'entente.

Le nombre important d'absents durant ce rassemblement va-t-il vous obliger à revoir votre système ?

Je suis parti avec une idée, évidemment nous avons beaucoup de blessés. Les autres sélections aussi, nous peut-être un peu plus. Mais ce n'est pas ça qui m'amène à changer. A réfléchir oui, mais ma démarche est toujours la même : mettre les joueurs individuellement dans la meilleure position pour être le plus dangereux. Ce qui n'empêche pas de pouvoir changer d'un match à l'autre ou en cours de match. Prenez l'exemple de l'Autriche, sur les quatre matches qu'elle a livré en juin, elle a changé trois fois de système en cours de match. Il y aura une analyse par rapport à ce qu'on fera demain et dimanche, et dans deux mois, ce sera autre chose. Je n'ai pas tous les éléments aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses, mais ma démarche est toujours la même. Ce n'est pas moi qui choisit et qui dit aux joueurs : fais ça. C'est faire en sorte qu'individuellement et collectivement, on soit à la fois solides et dangereux pour l'adversaire.

Avec le nombre d'affaires qui ressortent en ce moment dans le football, est-il difficile d'être responsable actuellement ?

Être responsable dans le foot, j'ai ma responsabilité. C'est toujours un honneur et une fierté pour moi. Avec mon staff, on était à Clairefontaine depuis dimanche. Les joueurs sont arrivés lundi midi et le début du stage s'est passé dans le sérieux et la bonne humeur. Ça va s'accentuer entre ce soir et demain parce qu'arrive la compétition, l'heure de vérité. L'atmosphère, elle est ce qu'elle est. Je me focalise sur ce qui se passe en interne, je peux vous le répéter. Après que vous me croyez ou pas, ce n'est pas bien grave. Je suis coupé du monde extérieur, ce qui m'intéresse c'est ce que je vois, ce que j'ai à faire avec mes joueurs. Faisons en sorte d'être sur mon objectif sportif parce que c'est mon domaine.

Est-il possible de combiner préparation à la Coupe du monde et maintien dans le groupe A ?

L'objectif est toujours le même, la recherche de la performance. A travers le contenu et le résultat. C'était le cas et ça l'est toujours, peu importe ce qu'il se passe. Si cet objectif est atteint, le deuxième le sera aussi. Ce sont les deux derniers matches qui vont précéder l'immense défi qui nous attend au mois de novembre, certainement que la situation d'aujourd'hui ne sera pas la même dans deux mois. Comme tous les sélectionneurs, j'aspire à ce que tous les joueurs soient disponibles et en pleine possession de leurs moyens. Mais ça ne sert à rien de se projeter aujourd'hui.

Comment expliquez-vous le nombre de blessés qui touche l'équipe de France ?

Des explications... Le football est un sport de contact, il peut y avoir des blessures par rapport à des chocs. Comme d'autres joueurs d'autres nationalités, l'enchaînement des matches avec beaucoup d'intensité, ça sollicite plus les organismes et il y a des risques un peu plus importants. Tout est raccourci. Évidemment, là on est touchés plus que d'habitude, mais le nombre de blessures, sur les dernières années, va toujours en augmentant. J'ose espérer que dans deux mois, la situation soit bien meilleure pour l'ensemble des joueurs.

Y aurait-il eu de la rotation au poste de gardien si Hugo Lloris avait été présent ? Comment jugez-vous la progression de Mike Maignan ?

Mike, déjà la saison dernière, est plein d'assurance et il a un niveau de performance très élevé dans son club, ce qui est le cas aussi d'Hugo Lloris. Je ne peux pas me plaindre. (L'absence de Lloris) donnera l'occasion, sur ce stage-là, à Mike d'emmagasiner un peu plus d'expérience au niveau international. L'expérience en club et des matches de haut niveau, il en a. Il a souvent été avec nous mais moins souvent sur le terrain donc c'est une bonne chose. J'ai le privilège d'avoir des gardiens très performants.

Sans les forfaits de Théo Hernandez ou Lucas Digne, Ferland Mendy aurait-il joué à droite ? Comment jugez-vous son évolution ?

Il a la capacité de jouer à droite, même s'il est peut-être un peu plus gaucher. Si vous suivez l'historique de Ferland, il a eu une blessure longue qui l'a éloigné pendant de très longs mois de la compétition. C'est un joueur qui, sur la deuxième partie de la saison dernière, on peut lui mettre l'étiquette de titulaire au Real Madrid, en étant performant dans son registre. Ce n'est pas remettre en cause ce que Lucas Digne a pu faire, il le sait. C'est revoir Ferland aussi, pour me laisser la possibilité après de choisir par rapport à ce qui nous attend au mois de novembre. Mais il est dans une équipe qui a été championne d'Europe, il est titulaire, même s'il y a un turnover. Il ne fait pas que des très bons matches mais il est performant.

Aurélien Tchouaméni et Edouardo Camavinga évoluent ensemble au Real Madrid, cela leur donnent-ils une longueur d'avance pour démarrer ensemble contre l'Autriche ?

C'est très bien qu'ils se connaissent. Si on va par-là, Aurélien a joué aussi plusieurs matches avec d'autres joueurs (notamment Youssouf Fofana avec Monaco). Qu'ils soient au quotidien ensemble, dans un système différent aussi, ça ne va pas être décisif dans les choix.

Êtes-vous surpris par l'adaptation d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid ?

Sincèrement non. Il est avec nous depuis un petit moment même s'il n'a pas 50 sélections. Il dégage tellement de sérénité, de force, de puissance, de capacité à jouer à plusieurs postes... Évidemment, par rapport à ce qui était sa situation quand il a signé au Real Madrid, et l'évolution qu'il y a eu par les autres joueurs qui sont là ou pas, ça lui a certainement donné un peu plus d'oxygène et d'espace aussi. J'ai eu des discussions avec Aurélien au mois de juin, qui avait le choix entre guillemets. Aurélien a tout pour être là où il est, au plus haut niveau, et continuer d'y être.

Olivier Giroud affirme dans différents entretiens qu'il peut assumer ce rôle de remplaçant sans broncher. Partagez-vous ses dires ?

Je ne sais pas ce qu'il vous dit, à la limite ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les échanges et les discussions que je peux avoir avec lui. Après les joueurs s'expriment... De tout temps, je sais comment ça fonctionne. Et c'est valable pour nous, je vais me mettre dedans. Entre dire et faire, il y a un parcours... Qui n'est pas impossible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais ça fera partie de mes réflexions dans le futur proche.

Sur ce rassemblement doit-il encore vous convaincre qu'il peut avoir ce rôle ?

Il n'a pas à me convaincre. Il sait ce que je pense. Je ne vais pas rouvrir le débat par rapport aux statuts. Ce n'est pas spécifique à Olivier Giroud. Il y a plusieurs joueurs, depuis que je suis là, que je n'ai pas pris par rapport à ça. Même si ça n'avait pas autant de résonance médiatique. L'objectif d'Olivier est là, il aura du temps de jeu. Il faudra continuer après à tout faire pour être performant. Comme à chaque fois, pour lui comme pour d'autres, il y a évidemment de la concurrence et j'aurai des choix à faire.