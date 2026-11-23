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La presse et les consultants anglais ont sévèrement critiqué le Néerlandais Matthijs de Ligt après son retour manqué en championnat, lors de la défaite 0-4 de Manchester United contre Liverpool.

À Anfield , l’ ancien défenseur central du Bayern Munich disputait son premier match de Premier League depuis novembre 2025. Il s’était alors blessé au dos et des contretemps inattendus avaient repoussé à plusieurs reprises son retour.

Ce n’est que le 21 octobre, lors du déplacement de United chez Como Calcio en Ligue des champions, qu’il avait retrouvé les terrains après près d’une année d’absence. Il avait livré une prestation très malheureuse lors de cette lourde défaite 1-4. Avant le match contre Liverpool, il n’avait joué que deux minutes supplémentaires, lors de la victoire 3-2 face à l’AS Rome.

Face à Liverpool, le manque de rythme du joueur de 26 ans était encore visible. Il ne lui a pas fallu huit minutes pour se faire remarquer négativement une première fois. Il a mal jugé un long ballon venu du camp adverse et laissé Alexander Isak partir librement dans son dos vers le but de United.

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Pris de court, son partenaire en défense centrale Leny Yoro n’a alors trouvé d’autre solution que de faire faute juste avant la surface, en faisant tomber le Suédois par-derrière. L’arbitre Damuel Barrott a immédiatement estimé qu’il avait annihilé une occasion de but et expulsé le défenseur des Red Devils. C’était le carton rouge le plus précoce de l’histoire de United en championnat. Pour couronner le tout, Dominik Szoboszlai a transformé directement le coup franc qui a suivi pour ouvrir le score.

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La scène s’est répétée presque à l’identique à la 62e minute. Sur un nouveau long ballon, cette fois de Florian Wirtz, le Néerlandais a encore été pris en défaut et n’a pas réussi à contenir Isak à la course. Son tacle a manqué le ballon et il a finalement eu la chance de voir l’attaquant suédois tirer à côté.

Getty Images

Matthijs de Ligt critiqué : « C’est comme jouer au football après six pintes »

Le journal anglais Guradian a commenté la scène avec ironie : « De Ligt était un symbole flagrant du désordre. Alors qu’il marquait une fois de plus le vide plutôt qu’Isak, le Suédois a épargné au défenseur central une humiliation supplémentaire en envoyant le ballon largement à côté. »

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À l’image de sa prestation particulièrement malheureuse, la dernière intervention de de Ligt n’a pas non plus été couronnée de succès. Sa passe ratée à la 82e minute a été à l’origine du quatrième but de Liverpool, inscrit par Victor Munoz. « C’est vraiment difficile de revenir. C’est comme jouer au football après six pintes. C’est une sensation étrange », a toutefois déclaré Gary Neville, légende de Manchester United, prenant quelque peu sa défense après le match sur Sky Sports .

Roy Keane réclame « davantage de combativité » aux joueurs de Manchester United

L’ancien capitaine de ManUnited Roy Keane a formulé ses critiques bien plus directement. L’ancien milieu de terrain ne s’en est toutefois pas pris qu’à de LIgt, mais à toute l’équipe des Red Devils. « Liverpool aurait dû marquer huit buts. Probablement huit ou neuf : ils ont eu des occasions incroyables. Et tout le monde sort du terrain en disant : “Quatre buts encaissés, ce n’est pas si mal.” Ça me donnerait envie de jurer. »

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Keane aimerait voir chez les joueurs de son ancien club « un peu plus de combativité, un peu plus de qualité. Je n’en reviens pas d’entendre des gens qui ont joué pour ce club dire qu’un 4-0, ce n’est pas si mal. Waouh. »

Reste à savoir si de Ligt obtiendra d’autres chances dans le onze de départ après ce retour cauchemardesque. La réponse pourrait venir mercredi prochain, lorsque l’équipe du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino se déplacera chez le Sporting Lisbonne en Ligue des champions.