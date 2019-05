Sylvinho : "Le meilleur joueur de cette équipe est né le 3 aout 1950 il s'appelle OL"

Après avoir été intronisé en tant qu'entraineur de l'OL, le Brésilien Sylvinho a étalé les grandes lignes de son projet.

Sylvinho est le nouveau patron du secteur sportif de l'OL. Après trois ans avec Bruno Genésio, le club rhôdanien a changé de cap et fait appel au jeune entraineur brésilien Sylvinho. L'ex-international auriverde est peut-être jeune, mais il n'est pas dépourvu d'ambition. Et il est surtout déterminé à faire valoir ses idées dans le Rhône.

Lors de sa conférence de presse de présentation, ce mardi, le Brésilien n'a pas tout dévoilé de ses intentions pour les Gones. Mais, il a clairement exprimé sa manière de fonctionner, et son souci de mettre l'institution au dessus de tout.

"Il ne manquera pas d’inspiration dans cette équipe. Le meilleur joueur de l'équipe est né le 3 août 1950 : il s'appelle OL", a lâché d'entrée l'ancien joueur du Barça et de . Le ton est donné et les joueurs sont déjà au fait concernant le principal cheval de bataille de leur nouveau coach.

Coach Sylvinho et Directeur Sportif Juninho ! pic.twitter.com/s7PSeQliUI — Olympique Lyonnais (@OL) 28 mai 2019

Sylvinho a aussi été questionné sur la tactique, la manière dont il comptait disposait sa formation sur le terrain et sur l'animation de jeu : "Ma méthodologie de travail : j’aime le 4-3-3, j’aime la possession de balle, je vais vous parler de la qualité technique, tactique, athlétique et physique mais avant tout on ne joue pas au football sans inspiration ni sans âme. On va travailler tous ces concepts."

Des propos forts et qui ont de quoi enthousiasmer tous les fidèles du Groupama Stadium. Même si avec Genésio, l'OL était loin d'être l'équipe la plus ennuyante du championnat français, il est permis de penser qu'elle passera encore un cap à partir de cet été en terme de jeu produits et d'émotions offertes.