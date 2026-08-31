Swansea City vs Wrexham : détails du match

Championship - Journée 5 5 sept. 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City et Wrexham donneront le coup d'envoi le 5 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Derby 100 % gallois à fort enjeu à Swansea

Swansea City retrouve son stade pour accueillir son rival Wrexham au Swansea.com Stadium, à l'occasion de la 5e journée de Championship. Toujours invaincu en ce début de campagne en championnat, Swansea entend défendre son terrain et maintenir sa dynamique du haut de tableau. Pour Wrexham, ce déplacement intense dans le sud du pays de Galles représente un vrai test alors que l'équipe cherche à décrocher sa première victoire en championnat de la saison 2026/27.

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Le coup d'accélérateur des Swans lors de la 3e journée : trois buts passés à Pride Park

Swansea City aborde samedi avec une grande confiance après une victoire convaincante 3-0 à l'extérieur contre Derby County lors de la 3e journée, le 29 août. Joseph Opoku a immédiatement donné le ton avec un but dès la 2e minute, avant qu'Eom Ji-sung ne marque juste avant la pause. Ronald a parachevé la prestation dans le temps additionnel pour sceller la démonstration. Ce résultat fait suite à la victoire 2-1 lors de la journée d'ouverture contre Stoke City et au match nul 0-0 face à Sheffield United, ce qui porte Swansea à 7 points en trois matches de championnat.Aperçu complet de Swansea City vs Wrexham en Championship. Nous revenons sur les résultats de la 3e journée, la forme récente et les principaux enjeux avant ce derby gallois de samedi soir au Swansea.com Stadium.

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La frustration des Red Dragons lors de la 3e journée : cruelle désillusion tardive contre Birmingham

Wrexham se déplace vers le sud en quête de rédemption après avoir subi une défaite 2-1 à domicile contre Birmingham City lors de la 3e journée, le 28 août. Callum Doyle a trouvé le chemin des filets à la 54e minute pour relancer Wrexham dans le match, mais un doublé en seconde période de Phil Neumann pour Birmingham s'est avéré décisif. Après avoir enchaîné deux matches nuls 1-1 contre Cardiff City puis Watford pour entamer la campagne, Wrexham compte deux points et cherche à retrouver de la solidité défensive pour contenir la ligne d'attaque fluide de Swansea.

La fierté du derby et des points déjà vitaux

Les derbies entre rivaux gallois donnent toujours lieu à des duels physiques intenses et à des transitions rapides sur le terrain. Le trio offensif de Swansea composé d'Opoku, Eom et Ronald mettra à l'épreuve l'arrière-garde de Wrexham grâce à des surnombres dans l'axe, tandis que Wrexham s'appuiera sur le jeu en point d'appui de Kieffer Moore et Nathan Broadhead pour lancer des contre-attaques. Avec la suprématie locale et les positions au classement en jeu, l'affiche de samedi promet un scénario intense dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes & effectifs

Swansea City est entraîné par Vitor Matos. Aucune information confirmée concernant des blessures ou des suspensions n'est disponible pour l'équipe à domicile à ce stade, et aucune composition probable n'a été dévoilée. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Wrexham est entraîné par Phil Parkinson. De la même manière, aucun détail confirmé concernant des blessures ou des suspensions n'est disponible pour les visiteurs, et aucune composition probable n'a été fournie. Revenez consulter cette page pour les dernières informations sur les équipes à l'approche de la rencontre.

Forme

Swansea City a enregistré trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-0 en Championship sur le terrain de Derby County le 29 août, après un match nul 0-0 face à Sheffield United le 22 août. Swansea s'est aussi imposé 2-1 à l'extérieur contre Stoke City le 15 août. Sa seule défaite sur cette série est intervenue contre Birmingham City en Carabao Cup. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Swansea a marqué six buts et en a concédé deux.

Wrexham a perdu trois fois, fait un match nul et ne s'est imposé aucune fois lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 en Championship à domicile contre Birmingham City le 28 août. Avant cela, l'équipe avait fait match nul 1-1 avec Watford le 22 août et 1-1 avec Cardiff City le 17 août. Wrexham a concédé au moins un but lors de chacun de ses quatre derniers matches et n'a pas encore remporté la moindre rencontre officielle cette saison.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 13 mars 2026, lorsque Wrexham a battu Swansea City 2-0 en Championship. Avant cela, Swansea s'était imposé 2-1 à domicile lors du match retour le 19 décembre 2025. Sur les deux confrontations officielles les plus récentes, chaque équipe compte une victoire. Les deux clubs se sont également affrontés dans les divisions inférieures, avec des précédents en League Two et en League One au début des années 2000.