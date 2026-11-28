Comment regarder Swansea City - Cardiff City avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Championship - Journée 18 29 nov. 2026 - 07:00 Swansea.com Stadium

Swansea City reçoit Cardiff City au Swansea.com Stadium pour un derby du sud du Pays de Galles en Championship.

L’équipe d’Ashley Williams aborde la rencontre à la huitième place du classement, une position confortable, mais ses résultats récents sont contrastés. Elle s’est inclinée 2-1 face à Middlesbrough lors de sa dernière sortie, après un match nul 2-2 contre West Bromwich Albion.

Une victoire 4-0 contre Blackburn Rovers fin octobre a montré de quoi Swansea est capable lorsqu’il joue à son meilleur niveau. Depuis, des défaites face à Portsmouth et Birmingham City ont freiné son élan.

Cardiff arrive dans une situation bien moins confortable. L’équipe de Brian Barry-Murphy occupe la 17e place et reste sur deux défaites, dont un revers 4-0 sur le terrain de Preston North End.

Ce résultat faisait suite à une défaite 2-1 contre Norwich City et a terni une série qui comprenait une victoire 5-4 face à Burnley et un nul 3-3 sur le terrain de West Ham United. Cardiff a parfois marqué à profusion, mais a encaissé beaucoup trop de buts.

Dans un derby, le classement compte souvent peu, et les deux entraîneurs voudront voir une réaction de leur équipe. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

Les informations officielles concernant la chaîne TV et la diffusion en streaming de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Cette page sera mise à jour dès que les détails de la diffusion seront confirmés.

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