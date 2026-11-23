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Sven Ulreich a longuement évoqué ses projets dans un entretien, avant de revenir sur son passé. Un match précis et un tournoi manqué restent en travers de la gorge du gardien remplaçant de longue date du Bayern.

À l’exception d’une année d’interruption, lors de la saison 2020/21 au Hambourg SV, Ulreich fait partie du groupe de gardiens du Bayern depuis 2015. Il a longtemps été la première doublure de Manuel Neuer. Depuis l’arrivée de Jonas Urbig, Ulreich occupe la place de numéro trois. À l’heure actuelle, de nombreux signes laissent penser que Neuer, de nouveau blessé, mettra un terme à sa carrière l’été prochain, à l’expiration de son contrat, à 41 ans, et qu’Ulreich, de deux ans son cadet, fera de même.

« Je vais bientôt discuter avec le Bayern de la suite, de ce que souhaite le club », a déclaré Ulreich à Kicker. « Je ne peux pas parler à la place de Manu de ce qui se passera après la saison, mais je ne fais pas non plus tout dépendre de lui. » Il serait « possible » qu’il prolonge de nouveau son contrat même si Neuer mettait un terme à sa carrière. « Tant que je me sens bien, en bonne santé et en forme. C’est le cas en ce moment. Mais j’ai aussi appris que cela peut vite changer. »

Urbig est pressenti pour devenir le gardien titulaire à l’avenir. Les nombreuses blessures de Neuer lui ont déjà permis de disputer beaucoup de matches. Neuer est actuellement absent en raison d’une déchirure partielle d’un tendon. Ulreich estime qu’Urbig peut tenir le rôle de titulaire, « parce qu’il me donne l’impression d’avoir les idées très claires, qu’il est toujours excellent à l’entraînement et qu’il a déjà très bien joué. Il fera son chemin. »

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Quel avenir au Bayern ? Sven Ulreich dévoile ses projets

Selon certaines informations, le Bayern cherche déjà un nouveau gardien remplaçant expérimenté , qui prendrait à terme la place d’Ulreich. Les noms de Loris Karius (Schalke 04), Bernd Leno (Fulham FC) et Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) sont notamment évoqués. « Je ne sais pas s’ils retrouveront quelqu’un comme moi », a plaisanté Ulreich.

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Après sa carrière, il souhaite « absolument » continuer à vivre à Munich, « absolument rester dans le football » et, « avec grand plaisir », le faire au Bayern. « C’est un club de stature mondiale. Si l’on peut continuer à y travailler après sa carrière, contribuer à construire quelque chose ou aider le club à devenir encore meilleur, alors oui, avec grand plaisir. » Ulreich, qui a déjà étudié le management du sport, se voit à l’avenir « plutôt dans un rôle stratégique que sur le terrain tous les jours : j’y ai passé assez de temps. Peut-être qu’au bout de quelques années, je me rendrai compte que la stratégie n’est pas faite pour moi et que j’ai finalement envie de retrouver l’odeur de la pelouse. »

Sven Ulreich reste marqué par la demi-finale de Ligue des champions 2018 et la Coupe du monde manquée

Ulreich a disputé jusqu’ici 103 matches avec le Bayern. Lequel aimerait-il rejouer ? « La demi-finale chez le Real Madrid en 2018 », a répondu Ulreich, auteur à l’époque d’une erreur décisive à la suite de laquelle les Munichois avaient été éliminés de justesse.

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« J’ai eu cette action très malheureuse sur le but décisif que nous avons encaissé, quand j’ai frappé au-dessus du ballon. Même des années après, je ne m’explique pas pourquoi c’est arrivé. Quand un gardien ne prend pas la bonne décision pendant une milliseconde, cela se termine souvent par un but. Malheureusement, c’est ce qui s’est passé dans ce cas, et c’est pour cela que j’aimerais rejouer ce match. Enfin, pas le match entier, car jusque-là, tout se passait très, très bien et j’avais aussi réalisé deux ou trois beaux arrêts. Mais j’aimerais revivre cette action-là et la gérer autrement. »

Lors de cette saison 2017/18, Ulreich avait occupé le but munichois pendant des mois, Neuer étant absent en raison d’une fracture du métatarse. Malgré des prestations majoritairement bonnes, Ulreich n’avait finalement pas été retenu dans le groupe de l’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde en Russie. « Je pense que j’aurais aussi mérité d’aller à la Coupe du monde », a déclaré Ulreich. « Cela aurait été beau, bien sûr. »