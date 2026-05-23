« Sven Mislintat à nouveau licencié après l’Ajax et le Borussia Dortmund »

Sven Mislintat a été limogé samedi par le Fortuna Düsseldorf, selon le journaliste Florian Plettenberg de Sky Deutschland. Le conseil de surveillance a pris cette décision après la relégation du club en 3. Bundesliga.

Le club rhénan a terminé la saison dernière à la dix-septième place de la 2. Bundesliga, synonyme de relégation au troisième échelon national. En conséquence, Mislintat a été démis de ses fonctions de directeur technique.

Nommé en décembre, il avait profité du mercato hivernal pour recruter quatre joueurs, dont Jordi Paulina en provenance du Borussia Dortmund, sans réussir à éviter la relégation.

Âgé de 53 ans et lié au club jusqu’au 31 décembre 2028, il a été libéré de ses fonctions à effet immédiat, conformément à l’accord conclu entre les deux parties.

Mislintat avait déjà été remercié par le Borussia Dortmund puis par l’Ajax. Arrivé à Amsterdam en 2023 aux côtés de Maurice Steijn, il n’a pas réussi à stabiliser le club, lequel a occupé la dernière place de l’Eredivisie avant le départ de l’entraîneur.

Finalement, le rideau est également tombé à l’Ajax pour Mislintat, qui avait recruté de nouveaux joueurs pour des dizaines de millions d’euros. De nombreux éléments n’ont pas du tout été à la hauteur au Johan Cruijff ArenA, valant à Mislintat de vives critiques.

Ancien recruteur d’Arsenal, il avait aussi occupé le poste de directeur sportif au VfB Stuttgart.