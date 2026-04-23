Selon le journal italien Tuttosport, Sven Mijnans serait dans le viseur de l’AC Milan. Le milieu de terrain de 26 ans de l’AZ pourrait ainsi suivre les traces de Tijjani Reijnders.

Ce dernier a quitté l’AZ pour Milan à l’été 2023, dans le cadre d’un transfert estimé à près de 25 millions d’euros.

D’après le média transalpin, un recruteur milanais était présent en tribune lors de la finale de la Coupe KNVB Eurojackpot remportée 5-1 contre le NEC.

« L’évaluation semble avoir été positive. Son profil sera soumis à l’examen de la direction et de l’entraîneur », écrit Tuttosport.

Arrivé en 2023 en provenance du Sparta Rotterdam pour 2,5 millions d’euros, il s’est rapidement imposé comme un élément clé du club d’Alkmaar.

Cette saison, le gaucher a disputé 46 matchs officiels avec AZ, marquant 20 buts et délivrant 8 passes décisives.

Sous contrat à l’AFAS Stadion jusqu’en milieu d’année 2028, le milieu offensif est actuellement estimé à quatorze millions d’euros par Transfermarkt.