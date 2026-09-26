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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Suspension pour trois périodes : En-Nesyri prive Fenerbahçe de nouvelles recrues

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Y. En-Nesyri
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L'attaquant marocain a mis le club turc dans l'embarras

Le Marocain Youssef En-Nesyri, actuel attaquant du club saoudien d'Al-Ittihad, a privé son ancien club de Fenerbahçe de tout recrutement lors des trois prochaines périodes, alors même qu'il l'a quitté il y a une demi-saison.

En-Nesyri a quitté le club turc lors du dernier mercato hivernal pour rejoindre Al-Ittihad, dans le cadre d'un transfert dont le montant s'est élevé à 15 millions d'euros, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

Malgré son départ, l'attaquant marocain est à l'origine de la sanction infligée à Fenerbahçe, privé de recrutements lors des trois prochaines périodes, en raison de son transfert au club en provenance du club espagnol du FC Séville à l'été 2024, contre 19,5 millions d'euros.

Le club turc a publié un communiqué, ce samedi, dans lequel il a annoncé sa privation de recrutements pour trois périodes de transferts, tout en confirmant que cette privation est temporaire et prendra fin dès que sera réglé le montant à l'origine de la sanction.

Fenerbahçe a expliqué que la sanction a été prononcée en raison du retard de la précédente direction dans le paiement de l'une des échéances du transfert d'En-Nesyri en provenance du FC Séville, échéance qui était prévue pour le 30 avril dernier.

Le club turc a confirmé que, dès sa prise de fonctions, l'actuelle direction a réglé cette échéance, mais que le club espagnol a également réclamé de percevoir par anticipation la nouvelle échéance, qui était fixée au 31 octobre prochain.

Fenerbahçe a conclu son communiqué en confirmant qu'il réglera cette échéance lundi prochain, dès la réouverture des bureaux, ce qui entraînera la levée automatique de la sanction de privation de recrutements.

Pour rappel, En-Nesyri a évolué sous les couleurs de Fenerbahçe pendant une saison et demie, disputant 79 matchs au cours desquels il a inscrit 38 buts et délivré 8 passes décisives.

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